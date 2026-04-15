Il club etneo ha ufficializzato l'esonero di William Viali e il nuovo affidamento della prima squadra a Domenico Toscano. Il Catania è ridotto da due ko di fila
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Da un ex Cosenza all'altra, andata e ritorno. Il Catania ha scelto di cambiare ancora. Nella serata di oggi il club rossazzurro ha ufficializzato l'esonero di William Viali con il suo staff e, poco dopo, ha annunciato il ritorno di Domenico Toscano alla guida tecnica della prima squadra. Nello stesso contesto è arrivata anche l'interruzione del rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore. Una scossa forte, improvvisa solo fino a un certo punto, che ridisegna il finale di stagione degli etnei, al momento al 2° posto in classifica.
Nel breve ciclo di William Viali sulla panchina del Catania sono arrivati quattro punti in altrettante partite: pareggio all'esordio contro il Casarano, vittoria di misura sul campo del Latina e poi le sconfitte contro Picerno e Crotone che hanno portato il club etneo a richiamare Toscano.