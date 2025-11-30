Oggi alle 17,30 il Cosenza scenderà in campo allo Zaccheria di Foggia per affrontare i rossoneri. La gara è valida per la 16^ giornata di campionato e mette in palio 3 punti importantissimi. Tanto per il Cosenza, al 3° posto con 29 ed a 2 dalla vetta, quanto per il Foggia, appiedato in ultima piazza con 11.

La probabile formazione del Cosenza

In casa Cosenza il dubbio principale è sempre lo stesso. Chi gioca nel ruolo di terzino destro, visto che in rosa con l’infortunio di Cimino non ce n’è uno di ruolo? Domenica scorsa contro il Benevento è stato adattato Cannavò (nella foto). Oggi, con il rientro di Ferrara dopo il problema fisico, Buscè ha un’alternativa in più. Non che l’ex capitano del Taranto sia un terzino destro, si sa. Ma il suo adattamento di Latina aveva convinto praticamente tutti. Ferrara è a disposizione ma non al meglio. Ecco perché potrebbe essere ancora Cannavò a partire titolare domani. Per il resto formazione praticamente fatta: Vettorel in porta, Caporale e Dalle Mura al centro, D’Orazio a sinistra. Solito centrocampo con Kouan, Langella e Garritano. Solita prima linea con Ricciardi e Florenzi ai lati di Mazzocchi.

I 22 convocati del Cosenza

PORTIERI

• 22 Vettorel

• 1 Pompei

• 12 Le Rose

DIFENSORI

• 3 Barone

• 6 Dalle Mura

• 11 D’Orazio

• 16 Ricciardi

• 17 Caporale

• 26 Dametto

• 33 Ferrara

CENTROCAMPISTI

• 5 Contiero

• 7 Cannavò

• 10 Garritano

• 19 Contiliano

• 21 Ragone

• 28 Kouan

• 34 Florenzi

• 71 Mazzulla

• 77 Langella

ATTACCANTI

• 9 Beretta

• 23 Achour

• 30 Mazzocchi