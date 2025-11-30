Un incubo a tinte rossonere. Il Foggia al 100esimo minuto punisce il Cosenza. Una partita incredibile, dove i rossoneri di Barillari sono passati in vantaggio in apertura di match grazie alla rete di D’Amico. Poi nella ripresa prima del pari di Ricciardi, Garritano sbaglia il primo tiro dal dischetto e si ripete al 93’. La beffa arriva all’ultimo secondo: Morelli in mischia punisce Pompei.

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico; Garofalo, Pazienza (28’ st Winkelmann), Byar; Oliva, Fossati, D’Amico (40’ st Agnelli). In panchina: Magro, Borbei, Bevilacqua, Ilicic, Sylla, Morelli, Valietti, Staver, Castaldi, Pellegrino, Olivieri. All.: Barilari
COSENZA (4-3-3): Pompei, Dametto, Dalle Mura (1’ st Ricciardi), Caporale, D’Orazio (21’ st D’Orazio); Kouan, Langella (21' st Beretta), Garritano; Cannavò, Mazzocchi (27’ st Achour), Florenzi. In panchina: Le Rose, Vettorel, Barone, Contiero, Contiliano, Ragone, Mazzullo. All.: Buscè
ARBITRO: Maresca di Napoli
MARCATORI: 7’ pt D’Amico (F), 30’ st Ricciardi (C), 55’ st Morelli (F)
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: D’Orazio e Kouan (C), Perucchini, Morelli e Buttaro (F). Angoli: 0-7. Recupero: 9’ st

18:20

Garritano, giornata no

Garritano ancora una volta dal dischetto: secondo errore dagli undici metri

18:16

FVS per il Cosenza

Buttaro prende la palla con la mano in area di rigore, il Cosenza chiede l'FVS

18:03

Ricciardi fa 1-1

Il miglior giocatore del Cosenza in questa stagione fa 1-1. Ricciardi sigla il gol del pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ora i Lupi della Sila provano a completare la rimonta.

17:49

Garritano sbaglia dal dischetto

Maresca concede il rigore ma Garritano lo sbaglia: palla alta sulla traversa

17:44

FVS per il Cosenza

Ricciardi atterrato in area di rigore, il Cosenza chiede l'FVS

17:39

Miracolo di Perucchini

Cosenza all'arrembaggio con tanti giocatori in area di rigore del Foggia. Perucchini nega il pari a Garritano. L'azione prosegue e i rossoneri sfiorano il raddoppio.

17:32

Ricciardi in campo

Ad inizio ripresa Buscè, allenatore del Cosenza, mette in campo Ricciardi. I Lupi della Sila le provano tutte per riportare in parità il risultato.

16:37

Foggia in vantaggio

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, D'Amico parte dalla sua metà campo e si invola verso Pompei che punisce con uno scavetto. Foggia in vantaggio.

16:26

Squadre in campo

Fofggia e Cosenza in campo per la sfida dello "Zaccheria". Stadio vuoto per la protesta dei tifosi rossoneri contro la società pugliese.