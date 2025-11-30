Un incubo a tinte rossonere. Il Foggia al 100esimo minuto punisce il Cosenza. Una partita incredibile, dove i rossoneri di Barillari sono passati in vantaggio in apertura di match grazie alla rete di D’Amico. Poi nella ripresa prima del pari di Ricciardi, Garritano sbaglia il primo tiro dal dischetto e si ripete al 93’. La beffa arriva all’ultimo secondo: Morelli in mischia punisce Pompei.



FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico; Garofalo, Pazienza (28’ st Winkelmann), Byar; Oliva, Fossati, D’Amico (40’ st Agnelli). In panchina: Magro, Borbei, Bevilacqua, Ilicic, Sylla, Morelli, Valietti, Staver, Castaldi, Pellegrino, Olivieri. All.: Barilari

COSENZA (4-3-3): Pompei, Dametto, Dalle Mura (1’ st Ricciardi), Caporale, D’Orazio (21’ st D’Orazio); Kouan, Langella (21' st Beretta), Garritano; Cannavò, Mazzocchi (27’ st Achour), Florenzi. In panchina: Le Rose, Vettorel, Barone, Contiero, Contiliano, Ragone, Mazzullo. All.: Buscè

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 7’ pt D’Amico (F), 30’ st Ricciardi (C), 55’ st Morelli (F)

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: D’Orazio e Kouan (C), Perucchini, Morelli e Buttaro (F). Angoli: 0-7. Recupero: 9’ st

Garritano, giornata no Garritano ancora una volta dal dischetto: secondo errore dagli undici metri FVS per il Cosenza Buttaro prende la palla con la mano in area di rigore, il Cosenza chiede l'FVS Ricciardi fa 1-1 Il miglior giocatore del Cosenza in questa stagione fa 1-1. Ricciardi sigla il gol del pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ora i Lupi della Sila provano a completare la rimonta. Garritano sbaglia dal dischetto Maresca concede il rigore ma Garritano lo sbaglia: palla alta sulla traversa FVS per il Cosenza Ricciardi atterrato in area di rigore, il Cosenza chiede l'FVS Miracolo di Perucchini Cosenza all'arrembaggio con tanti giocatori in area di rigore del Foggia. Perucchini nega il pari a Garritano. L'azione prosegue e i rossoneri sfiorano il raddoppio. Ricciardi in campo Ad inizio ripresa Buscè, allenatore del Cosenza, mette in campo Ricciardi. I Lupi della Sila le provano tutte per riportare in parità il risultato. Foggia in vantaggio Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, D'Amico parte dalla sua metà campo e si invola verso Pompei che punisce con uno scavetto. Foggia in vantaggio. Squadre in campo Fofggia e Cosenza in campo per la sfida dello "Zaccheria". Stadio vuoto per la protesta dei tifosi rossoneri contro la società pugliese.