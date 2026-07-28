Mediano con propensione alla fase difensiva, il calciatore ha giocato nella nazionale Irlanda Under 21 in ben 6 occasioni



Il Cosenza Calcio comunica di aver appena formalizzato l’acquisizione

temporanea per il prestito di Edward John McJannet dall’U.S. Lecce. Il

centrocampista irlandese ha 22 anni ed è professionalmente cresciuto

nelle giovanili del Luton Town.

Mediano con propensione alla fase difensiva, ha giocato nella nazionale Irlanda Under 21 in ben 6 occasioni. Nel 2023 è approdato nella Primavera giallorossa del club salentino con il quale a fine campionato ha vinto lo scudetto.

Dopo la promozione in prima squadra è stato ceduto in prestito all’Audace

Cerignola iniziando a maturare esperienza in Serie C. Nella stagione

successiva 2024/2025 ha invece vestito la maglia della Ternana.

Firmato il contratto, McJannet si è unito alla squadra in ritiro in Sila per gli

allenamenti precampionato. Il club rossoblù gli rivolge il più caloroso

benvenuto e augura ogni successo nella nuova avventura.