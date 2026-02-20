Alessandro Micai non dimentica Cosenza ed i colori rossoblù. L’estremo difensore, 97 presenze in due campionati e mezzo con i lupi, ha parlato davanti ai microfoni nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Reggiana, squadra che lo ha accolto a gennaio dopo i mesi passati in Romania, al Cluj. Un’avventura finita male quella all’estero per il portiere che ha giocato due sole partite prima del rientro in Italia.

Le parole di Micai

La prima partita di Micai con la nuova maglia è stata contro il Catanzaro, anche se è rimasto in panchina essendo appena arrivato in granata. Queste le sue parole a riguardo: «Sono stati giorni molto concitati. Prima abbiamo affrontato il Catanzaro, che per me era un derby sentito per quello che avevo vissuto a Cosenza, e poi subito il Mantova, la squadra della città dove sono nato. Tra l’altro, ho un aneddoto curioso: la prima partita del Mantova in Serie B dopo 17 anni era stata proprio contro di me, a Cosenza. È stato tutto molto strano, ma il bello del calcio è anche questo».