Il Cosenza porta a casa un punto dalla trasferta di Monopoli, disputando una partita di buon livello soprattutto nella metà campo offensiva. In difesa, invece, la squadra ha mostrato qualche lacuna: i due gol subiti dalla formazione pugliese erano evitabili con una maggiore attenzione in fase di marcatura.

La squadra di Buscè ha giocato un buon primo tempo con il modulo 3-4-2-1, efficace nelle transizioni e capace di valorizzare le qualità tecniche di Garritano, Florenzi e Mazzocchi, oltre agli inserimenti instancabili di Kouan. Tra i nuovi arrivati, solo Dametto ha convinto, seppure il Monopoli non abbia messo alla prova la retroguardia rossoblù.

Il Cosenza può guardare al futuro con ottimismo, a patto che la società permetta a Buscè di esprimere al meglio il suo credo tattico. In Serie C, dove si corre molto, è fondamentale avere giocatori esperti nei ruoli chiave. Da rivedere, invece, Vettorel.

La partita di Monopoli, a segno con Imputato e Tirelli, conferma che i Lupi della Sila possono contare su giocatori dinamici e di movimento. Serve, però, registrare la fase difensiva e trovare un centrocampista di sostanza da affiancare a Kouan. Una volta trovato l’equilibrio, il Cosenza potrà davvero dire la sua.

In trasferta erano presenti 69 tifosi provenienti da Cosenza. Come noto, gli ultrà seguono la squadra solo nelle gare esterne. Al “Marulla”, per la seconda giornata di campionato, arriverà la Salernitana.