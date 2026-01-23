La rivalità calcistica, quando conta davvero, può e deve fare un passo indietro. È questo il messaggio forte e chiaro che arriva da Cosenza, dove i tifosi rossoblù della Curva Sud hanno deciso di schierarsi dalla parte della solidarietà, lanciando una raccolta fondi a sostegno della popolazione di Catanzaro duramente colpita dall’uragano Harry.

Negli scorsi giorni il ciclone ha provocato danni ingenti in diverse zone del Sud Italia, ma è stata la Calabria a pagare uno dei prezzi più alti, in particolare Catanzaro Lido, dove fango, acqua e vento hanno messo in ginocchio interi quartieri. Case devastate, attività distrutte, famiglie che hanno perso tutto e che, ancora una volta, rischiano di restare sole davanti all’emergenza.

Di fronte al silenzio dei media nazionali e alle difficoltà croniche che il Sud è costretto ad affrontare, il mondo ultras ha scelto di agire. I tifosi del Cosenza Calcio, mettendo da parte ogni rivalità sportiva con Catanzaro Calcio, hanno avviato la raccolta fondi “SOS Catanzaro”, un gesto che va ben oltre il calcio e che restituisce dignità e valore al tifo organizzato.

Un’iniziativa concreta, nata dal basso, per dare un aiuto reale a chi oggi si trova a fare i conti con macerie, fango e paura. Un segnale forte di vicinanza non solo alla città di Catanzaro, ma anche a tutte le comunità della Calabria, della Sicilia e della Sardegna colpite dalla violenza del ciclone.

La raccolta fondi è già attiva. È possibile contribuire tramite donazione all’IBAN LT98 3250 0662 4136 9697, intestato a Leonardo Giovanni, con causale “SOS Catanzaro”, oppure partecipando di persona martedì alle ore 21 presso la sede di Corso Telesio, all’agenzia Old Loreto di Viale della Repubblica o davanti alla Curva Sud in occasione della prossima partita casalinga.