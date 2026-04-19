Uno squillo di Mazzocchi nella ripresa basta al Cosenza per superare il Trapani e salire al 4° posto in classifica. Dopo un brutto primo tempo, i rossoblù fanno molto meglio nella ripresa, contro un avversario in 10.

DIFESA

POMPEI: 6,5

Ordinaria amministrazione fino all'espulsione. Spettatore non pagante fino al gol. Poi nel finale inizia la sua partita con belle uscite ed anche una parata che blinda la vittoria.

CIOTTI: VOTO 6,5

Parte basso, poi si alza. Nella ripresa torna a fare il terzino e le cose vanno molto meglio visto che inizia a spingere con continuità mettendo al centro diversi palloni pericolosi.

DAMETTO: VOTO 6

Un brivido su un cross in mezzo, con l'FVS che gli dà ragione, e poi l'infortunio all'inguine. Sperando che non sia nulla di grave. Resta negli spogliatoi nell'intervallo.

CAPORALE: VOTO 6,5

Torna al centro della difesa. Un grande intervento in scivolata evita guai a fine primo tempo. Nella ripresa prova anche ad accompagnare in avanti.

FERRARA: VOTO 5,5

Buscè gli dà una chance, ma lui non la coglie in pieno. Nicoli lo mette spesso e volentieri in difficoltà. Migliora nella ripresa iniziando a spingere con buona continuità, anche se non è mai preciso nei cross.

CENTROCAMPO

PALMIERI: VOTO 6,5

E' il centrocampista che si inserisce in area avversaria e crea sempre apprensione ai suoi ex compagni di squadra. Appare molto ispirato. Diverse giocate di grande tecnica.

LANGELLA: VOTO 6,5

Detta i tempi e decide la velocità del gioco. E' lesto a rubar palla a Celeghin che lo stende e si becca il rosso. Continua a macinare gioco e chilometri nella ripresa.

BA: VOTO 6

Ritrova una maglia da titolare quasi a sorpresa. Corre tanto e fa il suo in fase di contenimento. Meno bene con la palla al piede ma non molla. Nel finale c'è sempre lui sulle palle sporche che piovono in zona cosentina.

ATTACCO

CANNAVO': VOTO 5

Un tempo senza squilli. Bloccata sul nascere ogni sua iniziativa. Resta negli spogliatoi al 45'.

BERETTA: VOTO 5

Stasera è sembrato quello impacciato di inizio stagione. I difensori del Trapani lo ingabbiano e non riesce nemmeno a rendersi utile sulle palle alte.

EMMAUSSO: VOTO 6

Dopo il primo tempo anche lui è a rischio sostituzione. Si riprende nel secondo tempo. Dal suo piede nasce il cross che porta al gol di Mazzocchi.

ALLENATORE

BUSCE': VOTO 6,5

Sorprende con Ferrara e Ba dal primo minuto. Il Cosenza del primo tempo sembra quello di Picerno. Poi negli spogliatoi striglia i suoi e riscrive la storia di questa partita anche con i cambi: decisivo quello di Mazzocchi.

SOSTITUTI

BAEZ: VOTO 6

Suona la carica e dal suo piede partono tante iniziative importanti. Crea sovente superiorità numerica e va anche vicino al gol. Si spegne però nella parte finale della gara.

MORETTI: VOTO 6,5

Decisivo sul gol avventandosi sul cross di Emmausso e chiamando al miracolo Galeotti, che per non può nulla poi su Mazzocchi. In difesa deve faticare su Matos negli ultimi minuti.

MAZZOCCHI: VOTO 7

Gli bastano poco per essere nuovamente decisivo. Gol da attaccante vero e tre punti sui quali c'è la sua firma. E' mancato tanto alla squadra: ora lo si può davvero dire. Bentornato!