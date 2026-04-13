Il Cosenza cade impietosamente al “Curcio” e perde addirittura due posizioni passando dal 3° al 5° posto, vista le vittorie di Casertana e Salernitana. I rossoblù partono alla grande con il gol di Florenzi, ma nella ripresa non si vedono praticamente mai e lasciano campo alle sfuriate dell’Az Picerno che ribalta i lupi e coglie 3 punti importantissimi per la lotta salvezza.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6,5

Attento in uscita e preciso con i piedi. Bravo a respingere su Franco. Para anche il rigore ad Abreu ma la sua difesa stasera lo tradisce.

CIOTTI: VOTO 5,5

Da un suo lancio parte l’azione del gol di Florenzi ma poi Djbril lo mette sovente in difficoltà quando lo punta in velocità. Non pervenuto e molto nervoso nella ripresa.

MORETTI: VOTO 6

Duello fisico con Cardoni. E’ l’unico della difesa che non affonda. Consolazione davvero magra.

DAMETTO: VOTO 4,5

Sorpreso dal blocco che permette a Del Fabro di segnare. Poi regala un calcio di rigore molto ingenuo e su Cardoni sembra in ritardo. Serata da dimenticare.

CAPORALE: VOTO 5

Rimane in posizione senza rischiare mai. Nell’episodio del rigore che chiude la gara fa girare colpevolmente Cardoni. Errore da matita blu per uno come lui.

CENTROCAMPO

GARRITANO: VOTO 6

Primo tempo di grande qualità nel quale regala l’assist a Florenzi con una grande giocata. Poi però si spegne con il passare dei minuti.

LANGELLA: VOTO 5

I centrocampisti del Picerno gli saltano addosso e non gli permettono di giocare. Ricorre spesso alle maniere dure. Ma stasera il suo ritmo è davvero compassato.

CONTILIANO: VOTO 5

Trotterella senza molto costrutto per il campo. Si limita al passaggino facile. Stasera sarebbe servito ben altro.

ATTACCO

CANNAVO’: VOTO 5,5

Parte alla grandissima con il palo che fa tremare Marcone. Ma quello è anche l’unico spunto degno di nota della sua partita perché poi sbatte puntualmente sulla difesa di casa. Anche se, a differenza di molti dei suoi compagni, quanto meno ci prova.

BERETTA: VOTO 5,5

Buon primo tempo. Scompare completamente nella ripresa. I difensori dell’Az Picerno lo controllano senza affanni anche perché è spesso lasciato da solo.

FLORENZI: VOTO 6,5

Gol di grande classe con una splendida forbiciata. Nella ripresa buon quarto d’ora. Poi alza anche lui bandiera bianca.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 5

Brutta partita soprattutto nel secondo tempo che rischia di pregiudicare irrimediabilmente la corsa al terzo posto. I suoi lo tradiscono sul più bello, senza idee e quasi svuotati. La squadra sembra arrancare anche fisicamente. Peccato perché l’approccio era stato ottimo. Rivedibile la gestione delle carte FVS, sprecate per due episodi che sembravano chiari fin dal primo momento. Per quanto pesante, si spera che il ko di stasera possa servire da lezione e rimanere un episodio isolato in vista dei playoff.

SUBENTRATI

FERRARA: VOTO 5

La sua prima azione è il calcio di rigore. Sulla respinta si perde Cardoni che segna il gol che chiude la gara. Poi non ha chance per farsi vedere.

EMMAUSSO: VOTO 5,5

Entra quando il Cosenza sembra già non averne più. Prova ad inventare qualcosa ma con scarso costrutto.

MAZZOCCHI: SV

Si rivede in campo dopo un girone esatto. Un nuovo acquisto praticamente che può essere importantissimo.

BAEZ: SV