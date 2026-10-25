Qualche pioggia residua e temperature in diminuzione, soprattutto nelle ore del mattino e della sera. La Calabria si prepara a una fase meteorologica più stabile dopo il passaggio dell’ansa depressionaria che sta lasciando l’Italia per spostarsi verso levante. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l’aria fresca di origine nord-atlantica continuerà a farsi sentire, mentre nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà a consolidarsi sul Mediterraneo.

Per oggi sono possibili precipitazioni locali sulla Calabria, insieme alla Puglia e ai settori tirrenici della Sicilia. Nel resto del Paese il tempo sarà in prevalenza stabile, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, pur con qualche passaggio nuvoloso. Sulle Alpi di confine potranno invece verificarsi fenomeni residui.

Temperature in calo, aria più fresca soprattutto al mattino

Il cambiamento è legato all’arrivo di correnti più fresche dai quadranti nord-atlantici, che hanno raggiunto l’Italia nelle ultime ore. Le temperature massime sono previste tra i 14 e i 16 gradi al Nord, mentre al Centro-Sud si attesteranno generalmente tra i 16 e i 18 gradi, con punte localmente più alte sulle isole maggiori.

Il calo sarà avvertibile soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Al Nord e nelle zone interne del Centro le minime potranno scendere sotto i 10 gradi, con valori vicini ai 5 gradi nelle valli. Sulle montagne e sugli altopiani abruzzesi sono attese gelate, con temperature anche inferiori a -5 gradi.

Le previsioni per la Calabria e il Sud

Al mattino sono possibili locali piogge tra Puglia, Calabria e Isole Maggiori, mentre sulle altre aree del Sud prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non sono previste variazioni significative sulla Calabria, mentre sulla Sardegna è atteso un miglioramento.

In serata la nuvolosità tornerà a interessare diverse zone del Mezzogiorno. Le precipitazioni saranno più probabili tra Sicilia e Sardegna, mentre sulla Calabria il quadro dovrebbe rimanere prevalentemente asciutto. Le temperature minime e massime sono previste in diminuzione, con venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali e mari mossi o localmente molto mossi.

Da lunedì torna l’anticiclone: stabilità fino a giovedì

La tendenza per i prossimi giorni indica un progressivo rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre. Già lunedì il sistema anticiclonico raggiungerà l’Europa occidentale, per poi estendersi da martedì al Mediterraneo centro-occidentale, con valori di pressione al suolo attorno ai 1020 hPa.

Questo assetto favorirà una fase più stabile su gran parte dell’Italia, destinata a proseguire almeno fino a giovedì, salvo qualche disturbo residuo. L’autunno si prenderà quindi una pausa, con meno occasioni per le piogge e condizioni generalmente più tranquille anche in Calabria.