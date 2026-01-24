Un gesto di grande solidarietà arriva da Ross Pelligra (nella foto), presidente del Catania, in favore delle comunità siciliane colpite dall’uragano che ha devastato ampi tratti della costa. Il numero uno rossazzurro ha deciso di devolvere l’intero incasso della gara di campionato in programma domenica allo stadio Massimino contro il Cosenza, destinando i proventi a chi ha perso attività commerciali o è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione a causa della furia del mare e dell’uragano Harry che ha devastato la costa siciliana.

La decisione è stata comunicata nel pomeriggio attraverso una nota ufficiale e un video diffuso dal club, assumendo da subito un valore simbolico forte per immediatezza e generosità. Nel messaggio, Pelligra ha espresso la vicinanza del club e della famiglia alle popolazioni colpite: «Purtroppo abbiamo ricevuto questa brutta notizia della devastazione causata dal maltempo in Sicilia. È straziante, una notizia terribile che ha fatto il giro del mondo. Il nostro cuore è con tutti voi, vi siamo vicini».

Il presidente ha quindi spiegato le ragioni del gesto: «Negli ultimi giorni, osservando quanto accaduto, ho pensato che questo è il momento di essere forti e lavorare insieme. Come Catania FC e come famiglia Pelligra abbiamo deciso di voler essere d’aiuto. Per la gara interna con il Cosenza doneremo il nostro incasso per sostenere le persone in difficoltà e le attività che hanno bisogno di essere ricostruite. Chiedo il supporto non solo dei nostri meravigliosi tifosi del Catania, ma anche delle forze imprenditoriali della comunità catanese e della comunità siciliana affinché si facciano avanti e aiutino. Questo è il momento di sostenere la nostra splendida Sicilia e renderla di nuovo un grande posto. Chiedo con forza il supporto di tutti».