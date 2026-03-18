La Lega Pro ha pubblicato il Comunicato n. 196/L: playoff dal 3 maggio, Final Four tra 24 maggio e 7 giugno; playout con andata 9 maggio e ritorno 16 maggio

Il calendario della fase finale di Serie C Sky Wifi 2025-2026 è ufficiale. La Lega Pro, con il Comunicato n. 196/L del 18 marzo 2026, ha reso note date e format di playoff e playout: si parte a inizio maggio, con la corsa promozione che si chiuderà con la finale di ritorno fissata per domenica 7 giugno 2026.

Playoff Serie C 2026: si parte il 3 maggio

La fase playoff si articola in due passaggi: playoff del girone (gare secche) e playoff nazionali, fino alla Final Four.

Nel dettaglio:

Fase playoff del girone

Il primo blocco prevede gare uniche:

1° turno: domenica 3 maggio 2026 (gara unica)

2° turno: mercoledì 6 maggio 2026 (gara unica)

Fase playoff nazionale

Qui si passa al formato andata e ritorno:

1° turno andata: domenica 10 maggio 2026

1° turno ritorno: mercoledì 13 maggio 2026

2° turno andata: domenica 17 maggio 2026

2° turno ritorno: mercoledì 20 maggio 2026

Final Four: semifinali e finale (andata/ritorno)

Ultimo step, sempre con doppio confronto:

Semifinali andata: domenica 24 maggio 2026

Semifinali ritorno: mercoledì 27 maggio 2026

Finale andata: martedì 2 giugno 2026

Finale ritorno: domenica 7 giugno 2026

Playout Serie C 2026: andata 9 maggio, ritorno 16 maggio

Per la lotta salvezza, il playout è un doppio confronto:

Andata: sabato 9 maggio 2026

Ritorno: sabato 16 maggio 2026

Il comunicato è stato pubblicato a Firenze il 18 marzo 2026 e firmato dal presidente Matteo Marani.