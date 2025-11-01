Il Cosenza torna dalla Puglia con l’amaro in bocca. Nella città del pane più buono d’Italia, la squadra di Antonio Buscè non va oltre l’1-1 contro il Team Altamura guidato da Devis Mangia. Una formazione giovane e grintosa, quella allenata dall’ex tecnico dell’Under 21, capace di difendersi con ordine e di superare i propri limiti tecnici grazie a spirito di sacrificio e determinazione.

Nel primo tempo i rossoblù hanno faticato a trovare ritmo e profondità, con una manovra troppo lenta e prevedibile. Nella ripresa, invece, D’Orazio e compagni sono scesi in campo con tutt’altro atteggiamento, costruendo diverse occasioni da gol. Tuttavia, la direzione arbitrale ha pesantemente condizionato l’esito della partita.

L’arbitro Pizzi ha infatti annullato un gol regolare di Florenzi, partito in posizione nettamente valida, e ha revocato un calcio di rigore assegnato in un primo momento sempre al centrocampista sardo per un presunto fuorigioco segnalato dal guardalinee. Decisioni discutibili che alimentano le polemiche sull’utilizzo dell’FVS, ancora lontano dall’essere uno strumento realmente utile ed efficace.

I Lupi della Sila possono recriminare per altri due punti persi, come già accaduto a Potenza contro il Sorrento. La nota positiva resta l’imbattibilità esterna, ma lontano dal Marulla servono vittorie pesanti per restare agganciati alle zone alte della classifica. Ora l’obiettivo è tornare al successo pieno già dal prossimo impegno.