Beppe Ursino, ex direttore generale del Cosenza, ha rilasciato un’intervista al sito TuttoC, nella quale ha parlato anche delle vicende in casa rossoblù. Questo il suo pensiero.

Le parole di Ursino

«Ho visto la partita e la vittoria del Crotone è stata assolutamente meritata. Il Cosenza, secondo me, non ha interpretato bene la gara fin dall’inizio, mentre il Crotone ha giocato meglio ed è giusto che abbia vinto. La situazione in casa dei lupi? È una domanda molto difficile. Però io ho una mia idea: i tifosi devono fare i tifosi e aiutare la squadra, non guardare solo la proprietà. Secondo me stanno sbagliando perché si concentrano esclusivamente su quello. Tu non sai chi arriva o se cambia la proprietà, ma devi pensare alla squadra. Il Cosenza sta facendo un campionato ottimo, tolta l’ultima partita. Poteva avere molti più punti, ho visto le partite. Quella di Foggia non si può perdere in quella maniera. Bastavano tre o quattro punti in più per essere al ridosso delle prime. Ora è più difficile e molte squadre dovranno pensare soprattutto ai playoff e a piazzarsi bene, che è fondamentale».