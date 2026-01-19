Il ritrovo presso la rotonda di Vaglio Lise è previsto a partire dalle ore 10.30
PHOTO
In vista del derby Cosenza-Crotone in programma stasera alle ore 20.30 allo stadio san Vito-Marulla, diramate informazioni per la tifoseria della squadra pitagorica per come raggiungere lo stadio cosentino:
«Si informa che la tifoseria ospite, una volta raggiunta Cosenza dalla statale 107, dovrà seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria “Cosenza Vaglio Lise”. In particolare, dopo il semaforo della stazione ferroviaria, i tifosi dovranno svoltare i propri mezzi a destra e raggiungere la rotonda indicata sulla foto in allegato.
Sarà presente personale delle Forze dell’Ordine che, oltre a dare indicazioni per raggiungere il posto di ritrovo, effettuerà servizio di accompagnamento verso il parcheggio riservato ai tifosi ospiti dello stadio “San Vito – Gigi Marulla”. Il ritrovo presso la rotonda di Vaglio Lise per la tifoseria ospite è fissato dalle ore 18:30.