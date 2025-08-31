Movimenti in uscita per il Cosenza. Secondo quanto trapela, Andrea Rizzo Pinna, depennato dalla lista dei convocati per la Salernitana, sarebbe vicino a lasciare i rossoblù per trasferirsi all’Ascoli, squadra che milita nel Girone B di Serie C. L’operazione, ancora in fase di definizione, dovrebbe definirsi con un prestito fino al 30 giugno 2026, con relativo prolungamento di contratto, esattamente come avvenuto con Zilli al Frosinone.

I numeri di Rizzo Pinna

Arrivato in Calabria la scorsa stagione dalla Lucchese, Rizzo Pinna ha raccolto complessivamente 32 presenze e 2 gol con la maglia rossoblù tra campionato e Coppa Italia. Adesso per lui si profila la possibilità di misurarsi con una nuova esperienza in bianconero. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi, ma la trattativa appare ormai ben indirizzata.