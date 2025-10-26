Il Grisolia scrive una pagina epica della sua storia recente, firmando una rimonta che ha del clamoroso nel derby contro il blasonato Belvedere. Sotto di due gol fino al 35' della ripresa, la formazione biancoazzurra ha ribaltato tutto in dieci minuti di fuoco, trascinata da un cuore immenso, dal suo pubblico e da un gruppo che quest'anno sembra davvero inarrestabile.

Il 5-2 finale racconta solo in parte la furia e l'intensità con cui gli uomini di mister Pietro Iannazzo hanno reagito alle difficoltà. Dopo un'ora di gioco sofferta, il Grisolia ha acceso il motore e non si è più fermato. A dare il via alla rimonta è stato Iacovo, bravo a riaprire la gara con una zampata da rapace d'area. Poi è salito in cattedra Vaccaro, che con due punizioni magistrali ha fatto esplodere il “Caputo – Capalbo”, ribaltando completamente il punteggio. Ma non era finita: nel finale ci ha pensato bomber Pizzini, implacabile prima dal dischetto e poi con un destro secco in contropiede, a sigillare un 5-2 che resterà nella memoria dei tifosi.

Tre vittorie su tre, primo posto a punteggio pieno e un entusiasmo che cresce partita dopo partita. Quest'anno il Grisolia non si nasconde più: l'obiettivo è chiaro, vincere il campionato di Seconda Categoria e portare il club per la prima volta nella storia in Prima Categoria.

Si punta in alto

Merito del lavoro del presidente Antonello Lomonaco, che in estate ha costruito una squadra di valore assoluto, affidandola alle mani esperte di un tecnico giovane ma ambizioso come Iannazzo, ex attaccante della Primavera della Reggina. L'allenatore calabrese può contare su un gruppo di qualità e personalità: su tutti Rizzuto, leader difensivo di grande esperienza, e il tandem d'attacco Gallo-Pizzini, un lusso per la categoria.