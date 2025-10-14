L’esterno offensivo paolano pronto a riallacciare le scarpette e rimettersi in gioco: Non vedo l’ora di tornare a respirare l’aria dello spogliatoio, quella che ti manca più di tutto quando sei fuori

Luca Gentile, esterno offensivo classe 1993, è pronto a tornare protagonista. Calciatore rapido, tecnico e con grande personalità, in passato ha vestito le maglie di Paolana, Luzzese, Digiesse Praiatortora, Belvedere, Silana, Campora, DB Rossoblù Città di Luzzi, Amantea e Malvito, dove ha disputato le sue ultime due stagioni. Oggi è svincolato e in cerca di una nuova avventura.

Luca sei pronto a rimetterti in gioco?

“Sì, assolutamente. Lo scorso anno, per motivi di lavoro, ho perso la prima parte di stagione ed ho giocato solo da dicembre in poi con il Malvito in Promozione. Ora sono libero ed ho una gran voglia di tornare in campo, di divertirmi e di dare il mio contributo a una squadra che creda in me”.

Fisicamente come ti senti?

“Molto bene. In questi mesi ho lavorato tanto sul piano atletico e sto curando anche l’aspetto tecnico con allenamenti mirati. Non vedo l’ora di tornare a respirare l’aria dello spogliatoio, quella che ti manca più di tutto quando sei fuori. Mi sento pronto per dare subito una mano”.

Che tipo di giocatore sei oggi?

“Più forte di prima perché ho aggiunto l'esperienza al mio modo di stare in campo. Mi piace puntare l’uomo, creare superiorità numerica, ma soprattutto aiutare i compagni. Con gli anni ho imparato anche a leggere meglio le partite e a gestire i momenti”.

C’è una categoria o un tipo di squadra in cui ti piacerebbe ripartire? “Sinceramente non faccio distinzioni. Voglio solo un progetto serio, dove ci sia entusiasmo e la possibilità di lavorare bene. Che sia Promozione, Eccellenza o anche Prima Categoria, quello che conta è la voglia di far bene e l’ambiente giusto. Io sono pronto”.

Un messaggio alle società?

“Che nonostante lo stop, non ho perso nulla della mia voglia e della mia fame. Anzi, forse ne ho di più. Ho tanta energia da mettere in campo e sono convinto di poter ancora dire la mia. Mi manca troppo la domenica, e non vedo l’ora di tornare a sentire quell’adrenalina”.