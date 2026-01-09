Social
Riforma della Giustizia, Pietro perugini illustra le ragioni del SI al referendum costituzionale

La separazione delle carriere dei magistrati al centro di un convegno che si terrà a Cosenza il 10 gennaio presso la Fondazione Luigi Einaudi

9 gennaio, 2026
Che sorpresa!

Esemplare di foca monaca fa “capolino” nel mare di San Lucido | VIDEO

Stupore e meraviglia tra quanti stavano passeggiando sul lungomare. E adesso il video amatoriale spopola sul web
Redazione
Esemplare di foca monaca fa “capolino” nel mare di San Lucido | VIDEO
le previsioni

Meteo Cosenza, attenzione ai forti venti. Sul Tirreno raffiche fino a 120 km/h

Da domani, inoltre, l’aria artica farà nuovamente il suo ingresso sulla Regione apportando nevicate abbondanti su tutti i monti
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, attenzione ai forti venti. Sul Tirreno raffiche fino a 120 km/h\n
La “strada della morte”

Dopo il grave incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, la messa in sicurezza dell’arteria è prioritaria

L'ennesimo scontro nella Zona Industriale conferma la necessità di interventi strutturali urgenti, bloccati da politica e burocrazia
Franco Sangiovanni
Dopo il grave incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, la messa in sicurezza dell’arteria è prioritaria\n
L’intervista

Separazione delle carriere, il comitato “Si Separa” debutta a Cosenza. Penna: «Basta fake news sulla giustizia»

In vista del referendum sulla giustizia via al confronto pubblico nella città dei Bruzi. L’avvocata: «Nessun giudice sarà condizionato dalla politica, serve informazione corretta». E ribadisce che l’indipendenza della magistratura e il ruolo del pm sanciti in Costituzione non verranno intaccati
Massimo Clausi
Separazione delle carriere, il comitato “Si Separa” debutta a Cosenza. Penna: «Basta fake news sulla giustizia»

Società

La vicenda

Presunto caso di malasanità a Castrovillari: presentato un esposto in Procura

Il caso divenuto di dominio pubblico dopo l’affissione in città di numerosi manifesti in cui si fa riferimento alla catena di errori che avrebbero condotto alla morte di un paziente
Matteo Lauria
Presunto caso di malasanità a Castrovillari: presentato un esposto in Procura\n\n\n
Set all’aperto

“Tutti cantano Sanremo”: Cosenza tra le sei città italiane scelte per la registrazione del promo

Nella mattinata di martedì 13 gennaio l’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” eseguirà una versione speciale di due celebri brani sanremesi con il coinvolgimento dei passanti
Redazione
“Tutti cantano Sanremo”: Cosenza tra le sei città italiane scelte per la registrazione del promo\n
Eventi

Carnevale di Castrovillari, al via la ricerca della madrina della 68esima edizione: incoronazione l’8 febbraio

La città del Pollino si prepara a uno degli eventi più iconici del territorio, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Ecco date, modalità e requisiti per partecipare alle selezioni 
Redazione Cultura
Carnevale di Castrovillari, al via la ricerca della madrina della 68esima edizione: incoronazione l’8 febbraio\n
dopo la tragedia di Crans-Montana

Rende, controllo a tappeto nei locali a garanzia della sicurezza notturna

Principe ha firmato un’ordinanza con cui partiranno una serie di ispezioni per verificare, tra le altre cose, il rispetto della capienza massima e delle disposizioni in materia di uscite di sicurezza e vie di fuga
Redazione
Rende, controllo a tappeto nei locali a garanzia della sicurezza notturna\n
L’iniziativa

Castrovillari, i religiosi della Diocesi si ritrovano: «Tornare all’essenziale per essere profezia»

Incontro tra preghiera e confronto nel Convento Parrocchia San Francesco di Paola del centro del Pollino. Al centro della meditazione il magistero di Papa Leone XIV sulla vita consacrata
Franco Sangiovanni
Castrovillari, i religiosi della Diocesi si ritrovano: «Tornare all’essenziale per essere profezia»\n
L’evento

Fabriella Group porta l’eccellenza dell’acqua italiana al Marca di Bologna

La 22esima edizione dell’evento, che prevede la presenza di buyer e player nazionali e internazionali, è in programma il 14 e il 15 gennaio 2026 nel quartiere fieristico
Redazione
Fabriella Group porta l’eccellenza dell’acqua italiana al Marca di Bologna
Lotta agli zozzoni

Cosenza, completate le operazioni di bonifica del parcheggio di Vaglio Lise

Sistemate transenne per evitare lo scarico di rifiuti da parte di mezzi pesanti e salvaguardare la pulizia dell'area
Redazione
Cosenza, completate le operazioni di bonifica del parcheggio di Vaglio Lise\n
VICINANZA ISTITUZIONALE

Scalea, le istituzioni incontrano le associazioni del territorio al Punto Luce Save the Children

Saranno presenti il consigliere regionale e componente della commissione regionale anti ‘ndrangheta Antonio De Caprio, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, il deputato Andrea Gentile e il sindaco della città, Mario Russo
Francesca Lagatta
Scalea, le istituzioni incontrano le associazioni del territorio al Punto Luce Save the Children\n
La cerimonia

Cosenza, inaugurato il Centro creativo per l’Infanzia di Sant’Ippolito

Il sindaco Franz Caruso: «È un investimento sui nostri bambini, sul loro futuro e sulla serenità delle famiglie»
Redazione
Cosenza, inaugurato il Centro creativo per l’Infanzia di Sant’Ippolito\n
rifiuti e costi

Cosenza produce meno spazzatura, ma paga di più: il paradosso calabrese dei rifiuti

Nel Cosentino la raccolta differenziata supera la media regionale e la produzione pro capite è tra le più basse d’Italia, ma i costi di gestione restano elevati. Il rapporto Cnel fotografa un sistema ancora inefficiente
Redazione
Cosenza produce meno spazzatura, ma paga di più: il paradosso calabrese dei rifiuti\n
La fortuna bacia la regione

Calabria protagonista con il 10eLotto: 20mila euro a Cotronei e 8mila a Corigliano-Rossano

Doppio colpo vincente in Calabria nell’estrazione di mercoledì 7 gennaio: premi significativi tra il Crotonese e la provincia di Cosenza
Redazione
Calabria protagonista con il 10eLotto: 20mila euro a Cotronei e 8mila a Corigliano-Rossano\n
Eccellenze del gusto

Calabria protagonista a Sigep World: due gelatieri tra i 16 migliori d’Italia verso i Mondiali del gelato

Dal gusto “Regolizia d’Arancia” al “Bacio dei due Mari”, la Calabria si afferma tra le eccellenze nazionali della gelateria artigianale e conquista un posto d’onore alla vetrina internazionale di Rimini
Redazione
Calabria protagonista a Sigep World: due gelatieri tra i 16 migliori d’Italia verso i Mondiali del gelato\n
La protesta

Studenti ancora fermi ai cancelli: secondo giorno senza risposte sulle classi promesse

Liceali costretti a spostarsi in un plesso tecnico, tra disagi quotidiani e attese infinite per spazi annunciati
Matteo Lauria
Studenti ancora fermi ai cancelli: secondo giorno senza risposte sulle classi promesse\n
la novità

Via all’iter per l’installazione di 54 nuovi totem informativi nelle stazioni calabresi

Lo annuncia Noi Moderati dopo un incontro con l’assessore Gallo. A breve inizieranno i lavori di modernizzazione e installazione degli apparati tecnologici
Redazione
Via all’iter per l’installazione di 54 nuovi totem informativi nelle stazioni calabresi\n
oggi miglioramento

Meteo Cosenza, finalmente la neve su Sila e Pollino. Da sabato si replica

Nel week-end un nuovo impulso freddo e instabile raggiungerà la regione con temporali, nevicate abbondanti e nuove raffiche di vento di tempesta
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, finalmente la neve su Sila e Pollino. Da sabato si replica\n
Emergenza idrica

Cosentino senz’acqua: «Arriva a singhiozzo e a volte è pure marrone, così è un incubo»

La testimonianza di alcuni residenti di Mendicino, tra razionamenti e infrastrutture fatiscenti: «Ormai corriamo dei rischi a fare ogni cosa. Dobbiamo stare attenti quando facciamo la doccia, quando mettiamo la lavastoviglie o laviamo la verdura. Così non si può vivere né lavorare»
Paolo Mazza
Cosentino senz’acqua: «Arriva a singhiozzo e a volte è pure marrone, così è un incubo»\n
Solidarietà verde

La Befana della Biodiversità fa tappa nel Cosentino

Giornata di educazione ambientale e doni per bambini di case famiglia, ospedali e associazioni
Redazione
La Befana della Biodiversità fa tappa nel Cosentino\n
Lutto nella Chiesa

È morto Monsignor Domenico Graziani, già vescovo di Cassano allo Jonio

Si è spento il oggi il presule. La diocesi affida il presule al Pastore dei pastori e si stringe ai familiari nel dolore.
Redazione
È morto Monsignor Domenico Graziani, già vescovo di Cassano allo Jonio\n
Meteo

Freddo, pioggia e neve in montagna: il maltempo si abbatte sulla Calabria, raffiche di vento in arrivo -Video

Precipitazioni principalmente nelle aree tirreniche e interne. Fiocchi in Sila, Pollino e Aspromonte intorno ai 1200 metri
Salvatore Lia
Freddo, pioggia e neve in montagna: il maltempo si\u00A0abbatte sulla Calabria, raffiche di vento in arrivo -Video
Finanziamenti regionali

Montalto Uffugo investe sulla cultura: 50mila euro per la Scuola di Liuteria e il progetto “Archi e Suoni”

Il Comune di Montalto Uffugo ottiene un finanziamento regionale nell’ambito del PAC Calabria 2014/2020. Al centro il rilancio della Scuola di Liuteria nel Chiostro di San Domenico come polo di formazione e turismo culturale.
Alessia Principe
Montalto Uffugo investe sulla cultura: 50mila euro per la Scuola di Liuteria e il progetto “Archi e Suoni”\n
