Riforma della Giustizia, Pietro perugini illustra le ragioni del SI al referendum costituzionale

In vista del referendum sulla giustizia via al confronto pubblico nella città dei Bruzi. L’avvocata: «Nessun giudice sarà condizionato dalla politica, serve informazione corretta». E ribadisce che l’indipendenza della magistratura e il ruolo del pm sanciti in Costituzione non verranno intaccati
Principe ha firmato un’ordinanza con cui partiranno una serie di ispezioni per verificare, tra le altre cose, il rispetto della capienza massima e delle disposizioni in materia di uscite di sicurezza e vie di fuga
Saranno presenti il consigliere regionale e componente della commissione regionale anti ‘ndrangheta Antonio De Caprio, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, il deputato Andrea Gentile e il sindaco della città, Mario Russo
Nel Cosentino la raccolta differenziata supera la media regionale e la produzione pro capite è tra le più basse d’Italia, ma i costi di gestione restano elevati. Il rapporto Cnel fotografa un sistema ancora inefficiente
Dal gusto “Regolizia d’Arancia” al “Bacio dei due Mari”, la Calabria si afferma tra le eccellenze nazionali della gelateria artigianale e conquista un posto d’onore alla vetrina internazionale di Rimini
La testimonianza di alcuni residenti di Mendicino, tra razionamenti e infrastrutture fatiscenti: «Ormai corriamo dei rischi a fare ogni cosa. Dobbiamo stare attenti quando facciamo la doccia, quando mettiamo la lavastoviglie o laviamo la verdura. Così non si può vivere né lavorare»
Il Comune di Montalto Uffugo ottiene un finanziamento regionale nell’ambito del PAC Calabria 2014/2020. Al centro il rilancio della Scuola di Liuteria nel Chiostro di San Domenico come polo di formazione e turismo culturale.