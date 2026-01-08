Social
Economia e Lavoro

Cosenza, s'insedia il direttivo dei giovani imprenditori della CNA

La presidente Gaia Sabato: «Vogliamo portare una ventata di freschezza nel tessuto produttivo locale»

8 gennaio, 2026
L’intervista

Cosenza, s’insedia il direttivo dei giovani imprenditori della CNA

La presidente Gaia Sabato: «Vogliamo portare una ventata di freschezza nel tessuto produttivo locale»
Salvatore Bruno
Cosenza, s’insedia il direttivo dei giovani imprenditori della CNA\n
La vertenza

Crisi call center a Crotone, Slc Cgil convoca la mobilitazione: tavolo a Roma il 14 gennaio

Nel nuovo bando vengono favorite le aziende che operano nel comprensorio della capitale. Sindacati sul piede di guerra: «Scelta ingiusta e discriminatoria, è un licenziamento mascherato»
Redazione
Crisi call center a Crotone, Slc Cgil convoca la mobilitazione: tavolo a Roma il 14 gennaio
Occasione di lavoro

Mendicino unico comune del Sud Italia ammesso ai tirocini InPa 

Il sindaco Irma Bucarelli: «Presto accoglieremo giovani universitari che offriranno competenze e servizi a tutta la cittadinanza»
redazione
Mendicino unico comune del Sud Italia ammesso ai tirocini InPa\u00A0\n
Aziende in ginocchio

Gelata nella Sibaritide la notte di Capodanno, agrumi e ortaggi distrutti: «A rischio il lavoro di un anno intero»

Gianluca Falbo (PD di Cassano) chiede lo stato di calamità naturale. Il sindaco Iacobini pronto a procedere con sopralluoghi tecnici e richiesta alla Regione per le aziende agricole in ginocchio 
Franco Sangiovanni
Gelata nella Sibaritide la notte di Capodanno, agrumi e ortaggi distrutti: «A rischio il lavoro di un anno intero»\n

Prezzi su

Rc auto, a Cosenza il 2026 inizia con gli aumenti: premi più cari e classe di merito a rischio

Sinistri con colpa e rincari generalizzati: nel Cosentino cresce il costo delle polizze Rc auto, con migliaia di automobilisti chiamati a pagare di più anche senza incidenti
Redazione
Rc auto, a Cosenza il 2026 inizia con gli aumenti: premi più cari e classe di merito a rischio\n
La precisazione

Konecta smentisce le accuse: «Diritti, sicurezza e trasparenza sempre garantiti a Rende»

L’azienda respinge il contenuto di una lettera pubblicata nei giorni scorsi e annuncia il ricorso alle autorità competenti a tutela dei lavoratori e della comunità locale
Redazione
Konecta smentisce le accuse: «Diritti, sicurezza e trasparenza sempre garantiti a Rende»\n
Frecce lumaca

Ma quale Alta velocità, ritardi record per i treni verso la Calabria: sulla Salerno-Reggio i disservizi peggiori

La linea che attraversa la regione è tra le più critiche della rete nazionale con percorrenze aumentate fino a otto ore nel 2025 (caso limite il 13 novembre). Le due Frecce Reggio-Torino tra le più problematiche in Italia: difficoltà strutturali dei collegamenti verso il Sud. Il rapporto di Europa Radicale
Redazione Attualità
Ma quale Alta velocità, ritardi record per i\u00A0treni verso la Calabria: sulla Salerno-Reggio i disservizi peggiori
Opere

Albergo diffuso a Corigliano Rossano, dubbi su un bando da 1,5 milioni

Secondo l’imprenditore Sergio Paciolla il testo potrebbe presentare criticità normative e procedurali
Matteo Lauria
Albergo diffuso a Corigliano Rossano, dubbi su un bando da 1,5 milioni\n
La protesta

Mille lavoratori calabresi dei servizi Enel a rischio trasferimento, la Slc Cgil annuncia lo sciopero

Sit-in a Catanzaro, Reggio e Cosenza. Il segretario Ligato parla di «licenziamenti mascherati» e chiede alle istituzioni di intervenire per garantire la piena applicazione della clausola sociale
Redazione Economia
Mille lavoratori calabresi dei servizi Enel a rischio trasferimento, la Slc Cgil annuncia lo sciopero\n
Il caso

«Il salvataggio dei dipendenti ex Abramo Customer Care si è trasformato in un incubo»

In una lettera inviata alla nostra testata, una lavoratrice denuncia la presunta violazione dei diritti basilari dei lavoratori e rischi per la salute a causa dell’inadeguatezza della sede di Rende
Redazione
«Il salvataggio dei dipendenti ex Abramo Customer Care si è trasformato in un incubo»
Aprire la mente

In Calabria il vero nodo non è il digitale ma la mancanza di una cultura organizzativa che favorisca la tornanza

Il digitale da solo non crea opportunità né talenti: senza responsabilità definite e contesti credibili, restare o tornare diventa difficile. Una cultura digitale diffusa amplia la scelta e trasforma il ritorno in possibilità concreta
Matteo Pugliese*
In Calabria il vero nodo non è il digitale ma la mancanza di una cultura organizzativa che favorisca la tornanza\n
Opportunità di lavoro

Italgas assume diplomati al Sud: posti in Calabria, Puglia e Basilicata

Selezioni aperte per addetti alla distribuzione gas nei Poli territoriali. Ecco requisiti e come candidarsi
Redazione
Italgas assume diplomati al Sud: posti in Calabria, Puglia e Basilicata\n
Trasparenza

Cosenza, accesso agli atti scolastici, stop ai pagamenti per l’invio via PEC

La Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi dopo il caso di una docente cosentina chiarisce: illegittima la richiesta di oneri per documenti digitali trasmessi telematicamente.
Redazione
Cosenza, accesso agli atti scolastici, stop ai pagamenti per l’invio via PEC\n
L’ECCELLENZA CALABRESE NEL MONDO

Alta liquoreria, l’azienda calabrese Spirito Alchemico vola in Uzbekistan per “esportare” sapere ed eccellenza

L’azienda fondata da Antonio De Luca, Marco Salvatore Vittorino e Salvatore Pisciotti ha sede a San Nicola Arcella ed è già affermata sul mercato nazionale. Gli uzbecki vogliono imparare da loro il segreto della bontà del limoncello all’acqua di mare
Francesca Lagatta
Alta liquoreria, l’azienda calabrese Spirito Alchemico\u00A0vola in Uzbekistan per “esportare” sapere ed eccellenza\n
I conti in tasca

Inflazione e costi alti affondano la Calabria: le famiglie non riescono più a risparmiare

La ricchezza si riduce in una regione in forte difficoltà che si conferma fanalino di coda in Italia. Negli ultimi dieci anni la crisi e le ristrettezze economiche si sono portate via il 10% delle risorse messe da parte
Redazione Economia
Inflazione e costi alti affondano la Calabria: le famiglie non riescono più a risparmiare\n
La novità

Svolta nel prezzo dei carburanti con l’effetto accise: il diesel torna più caro della benzina dopo tre anni

Con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio, l’aumento delle tasse sul gasolio e il taglio sulla verde invertono i costi: la benzina scende ai minimi da fine 2022
Redazione
Svolta nel prezzo dei carburanti con l’effetto accise: il diesel torna più caro della benzina dopo tre anni\n
Per chi cerca lavoro

Concorsi pubblici 2026 nella provincia di Cosenza: bandi aperti e come candidarsi

Dai Comuni al CNR di Rende: profili richiesti, scadenze, prove d’esame e link ufficiali
Redazione
Concorsi pubblici 2026 nella provincia di Cosenza: bandi aperti e come candidarsi\n
Infrastrutture

Strada dei Bruzi, Serra: «Un progetto strategico per superare l’isolamento dell’entroterra cosentino»

Il sindaco f.f. di Castrolibero rilancia la proposta di Orlandino Greco e accoglie il sostegno del sindaco di Cosenza: «Serve una vera alternativa alla SS 107»
Redazione
Strada dei Bruzi, Serra: «Un progetto strategico per superare l’isolamento dell’entroterra cosentino»\n
Pubblica utilità

Lavoro occasionale, da gennaio 2026 nuovo portale INPS: cosa cambia e come funziona

L’Istituto rinnova il portale dedicato alle prestazioni occasionali e al Libretto Famiglia per semplificare registrazione, gestione, pagamenti e controlli
Redazione
Lavoro occasionale, da gennaio 2026 nuovo portale INPS: cosa cambia e come funziona\n
Fisco e lavoro

Busta paga 2026 più ricca: come cambiano Irpef, premi e straordinari

Taglio dell’Irpef, tre flat tax e nuove regole su aumenti contrattuali: ecco chi guadagna e quanto
Redazione
Busta paga 2026 più ricca: come cambiano Irpef, premi e straordinari\n
Lavoro pubblico

Piane Crati assume istruttori amministrativi diplomati

Concorso a tempo indeterminato e part time: domande entro il 9 gennaio 2026
Redazione
Piane Crati assume istruttori amministrativi diplomati\n
I conti in tasca

Italia in saldo ma senza boom di acquisti: colpa del Black Friday e dei rincari su alimentari ed energia

Budget ridotti e spesa delle famiglie in calo per effetto delle promozioni delle scorse settimane e dello shopping natalizio. L’allarme lanciato da Codacons e Confesercenti
Redazione Economia
Italia in saldo ma senza boom di acquisti:\u00A0colpa\u00A0del Black Friday e dei rincari su alimentari ed energia\n
Progetto colossale

Il Ponte sullo Stretto è (ancora) sospeso: il Governo torna alla carica per il cantiere da 13,5 miliardi

Il ministero delle Infrastrutture sta lavorando alle integrazioni documentali per rispondere ai rilievi mossi dalla Corte dei conti. Salvi i fondi per l’avvio dei cantieri si punta ora ai mega investimenti stanziati dallo Stato
Redazione Economia
Il Ponte sullo Stretto è (ancora) sospeso:\u00A0il Governo torna\u00A0alla carica per il cantiere da 13,5 miliardi\n
TRUMP È SERVITO

Export, Cosenza non risente dei dazi: +15 milioni nei primi tre trimestri del 2025

In attesa dell’ultimo settore, quello da ottobre a dicembre, le politiche di Trump hanno fermato i viaggi Oltreoceano ma permesso alle aziende bruzie di scoprire nuove mete
Francesco La Luna
Export, Cosenza non risente dei dazi: +15 milioni nei primi tre trimestri del 2025
