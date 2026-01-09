Il Cosenza Calcio mette a segno un nuovo colpo in entrata. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Racine Ba, proveniente dal Siracusa.

Ba, nato a Saint-Louis in Senegal il 21 gennaio 2003, ha disputato la prima parte della stagione in corso con la formazione siciliana in Serie C, dopo aver contribuito nella passata annata alla vittoria del campionato e al salto tra i professionisti.

Il percorso italiano del giovane centrocampista è iniziato con la Correggese, prima del passaggio nel settore giovanile del Como. Successivamente Ba ha maturato esperienza in Serie D vestendo le maglie di Trapani e Reggina, costruendo passo dopo passo un profilo di affidabilità e crescita che lo ha portato, nel gennaio 2025, al trasferimento al Siracusa.

Ora la nuova sfida in rossoblù. Racine Ba ha firmato un contratto che lo legherà al Cosenza fino al 30 giugno 2028 e sarà da subito a disposizione di Antonio Buscè, pronto a inserirsi nei meccanismi della squadra.