Attimi di paura questa mattina sulla SS660, in località Cocozzello, dove un’auto, diretta verso Cosenza, si è ribaltata su un fianco per cause in corso di accertamento.

Alla guida un uomo residente in Germania, di ritorno da San Giacomo di Acri, dove si era recato per salutare alcuni parenti.

Sul posto sono intervenuti due vigili del fuoco non in servizio – Alessandro Chiatante di Cosenza e Vincenzo Feraco di Acri – hanno prestato soccorso al conducente e messo in sicurezza il veicolo. I carabinieri forestali, anch’essi di passaggio, hanno gestito la viabilità fino all’arrivo del 118 e del personale AnasNessuna grave conseguenza per il guidatore, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.