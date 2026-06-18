Un ultraleggero privato ha effettuato un atterraggio d'emergenza per un problema al carrello. Nessun ferito, ma lo scalo è stato temporaneamente chiuso per le verifiche di sicurezza

Momenti di apprensione questa mattina all'aeroporto dello Stretto "Tito Minniti" di Reggio Calabria, dove un aereo privato ultraleggero è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza a causa di un malfunzionamento al carrello.

L'episodio si è verificato durante la fase di avvicinamento allo scalo reggino, quando il sistema di estensione del carrello avrebbe manifestato un'anomalia, impedendone il corretto funzionamento.

Nonostante il problema tecnico, il pilota è riuscito a gestire la situazione e a completare la manovra di atterraggio senza conseguenze per le persone a bordo. Secondo le prime informazioni disponibili, non si registrano feriti.

A seguito dell'emergenza, la direzione aeroportuale ha disposto la chiusura temporanea dello scalo per consentire tutte le verifiche necessarie e le operazioni di messa in sicurezza della pista e dell'area interessata dall'atterraggio.

La sospensione delle attività ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul traffico aereo. Diversi voli diretti all'aeroporto di Reggio Calabria sono stati infatti dirottati verso altri scali regionali, in particolare verso l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, causando ritardi e disagi ai passeggeri.

Tecnici e operatori aeroportuali sono al lavoro per completare le procedure di controllo e ripristinare la piena operatività dell'aeroporto nel più breve tempo possibile.

Resta ora da chiarire l'esatta natura del guasto che ha interessato l'ultraleggero e che ha reso necessario l'atterraggio d'emergenza. Le verifiche tecniche sul velivolo consentiranno di accertare le cause dell'anomalia.