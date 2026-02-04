«Con tutta la giunta, abbiamo incontrato i commercianti della città, in particolare i fruttivendoli, per ascoltare direttamente le loro perplessità, preoccupazioni e proposte». Lo dichiara Marco Ambrogio, assessore del Comune di San Giovanni in Fiore, al termine di un confronto con gli operatori del settore.

«Dal dialogo - prosegue Ambrogio - è emersa con chiarezza l’esigenza di tutelare chi lavora nel rispetto delle regole e subisce una concorrenza sleale che danneggia l’economia locale. Per questo abbiamo assunto l'impegno di una stretta sull’abusivismo, con controlli più serrati, specie nei confronti di quegli ambulanti che provengono da fuori e non rispettano il regolamento comunale, fermandosi a vendere ovunque. L’amministrazione comunale – conclude l’assessore – intende essere vicina alle esigenze dei commercianti onesti, garantendo legalità, ordine e rispetto delle regole. Il confronto con le categorie produttive continuerà, perché ascoltare il territorio e risolvere i problemi esposti dai cittadini è una priorità dell’azione amministrativa», conclude l’assessore Marco Ambrogio.