L’Avvocato Chiara Penna, Consigliere comunale e Presidente della Commissione Legalità del Comune di Cosenza, comunica che con decreto del Sindaco Franz Caruso è stata nominata Emilia Corea quale nuova Garante dei detenuti del Comune di Cosenza. «Questa nomina rappresenta un passaggio di grande valore istituzionale e civile – dichiara Penna – perché la figura del Garante dei detenuti non era mai stata realmente istituita nella nostra città. È stata l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso a introdurre concretamente questo ruolo, colmando un vuoto che Cosenza non poteva più permettersi».

Penna evidenzia come l’istituzione del Garante sia stata una delle priorità fin dall’inizio del proprio mandato: «È stata una delle prime cose che ho ritenuto necessario fare. Non era pensabile che una città come Cosenza fosse ancora priva di una figura così importante, prevista per legge e fondamentale per la tutela dei diritti e della dignità delle persone detenute».

«Insieme al sindaco Franz Caruso – prosegue – da consigliere comunale, da presidente della commissione Legalità e da avvocato penalista, ho ritenuto indispensabile avviare e portare avanti questo percorso. All’interno dello Statuto comunale la figura del Garante era già prevista, ma mancava il regolamento attuativo, senza il quale non era possibile renderla operativa. Per questo motivo abbiamo lavorato in commissione Legalità alla stesura e definizione del regolamento, arrivando finalmente alla concreta istituzione del Garante dei detenuti nel Comune di Cosenza».

La Dott.ssa Emilia Corea subentra al precedente incaricato, il Dott. Terranova, che ha rinunciato per sopraggiunti impegni professionali a Roma incompatibili con il ruolo. Dopo un periodo di vacanza dell’incarico, la nomina consente oggi di ripristinare pienamente questa funzione. «La Dott.ssa Corea svolgerà l’incarico assolutamente a titolo gratuito – conclude Penna – e rappresenterà un presidio essenziale di legalità, attenzione e tutela dei diritti. A lei rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro».