Ancora senza esito le ricerche di Maria Santandrea, la settantottenne di Frascineto di cui non si hanno notizie da giovedì pomeriggio. L'ultimo avvistamento segnalato è avvenuto in zona Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari. La scomparsa della donna è stata denunciata dai familiari. Da giovedì pomeriggio sono scattate le ricerche che vedono impegnati, in squadre a terra e con droni Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, con elicottero e unità cinofile, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Protezione Civile, insieme a volontari. Le ricerche continuano anche stamattina.