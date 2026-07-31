Un incendio di vegetazione secca sta minacciando alcune abitazioni del Comune di Verbicaro, nel Cosentino, creando forte apprensione tra i residenti. Le fiamme sono state appiccate nel primo pomeriggio su un versante collinare di contrada Pornia, nella periferia del paese.

Sul posto per lo spegnimento una squadra boschiva dei Vigili del fuoco di Cetraro affiancata dagli operatori del Consorzio di bonifica. I soccorritori stanno lavorando per evitare che l'incendio possa avanzare ulteriormente verso le case. Ieri un incendio boschivo aveva interessato un'area montana di Verbicaro rendendo necessario l'intervento di due canadair per lo spegnimento. Le fiamme hanno bruciato la vegetazione e alcuni vigneti.