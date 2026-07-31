Il rettore Gianluigi Greco e Valerio Vermiglio presentano il CUS Unical Sport Hub per unire alta formazione e agonismo d'élite

Unire il rigore dell'alta formazione accademica alle ambizioni dell'agonismo sportivo di vertice, creando un modello virtuoso unico nel panorama nazionale. È questa la sfida ambiziosa intrapresa dall'Università della Calabria, che ha ufficialmente rilevato il titolo sportivo per disputare il campionato nazionale di Serie B maschile di pallavolo nella stagione 2026/2027.

L'approdo in Serie B e la nascita del CUS Unical Sport Hub

L'ingresso nel campionato nazionale, reso tecnicamente possibile grazie all'affiliazione del CUS Unical alla Fipav, costituisce il pilastro fondante del progetto CUS Unical Sport Hub. Fortemente voluto dall'Ateneo e coordinato da Giuseppe Piero Guido, delegato del Rettore per la Socialità nel Campus, il programma punta a rivoluzionare il concetto di "Dual Career" dello studente-atleta. L'obiettivo è superare il modello tradizionale basato su singoli tesseramenti esterni per dare vita a squadre composte interamente da universitari.

La sinergia tra l'amministrazione accademica, guidata dal rettore Gianluigi Greco, e il Centro Universitario Sportivo, presieduto da Giannantonio Cuomo, ha permesso di trasformare lo sport di vertice in un motore strategico di attrattività e valorizzazione per l'intero campus di Arcavacata. Una visione d'insieme che punta non solo ai risultati agonistici, ma alla costruzione di un'accademia permanente estesa all'intera filiera della pallavolo, dai settori giovanili fino al sitting volley e al beach volley.

Il valore della Dual Career e il coinvolgimento dei campioni

«C’è davvero grande soddisfazione per questo progetto che punta a diventare un modello di riferimento a livello nazionale, promuovendo lo sport d'élite con squadre composte interamente da studenti universitari — ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco —. Abbiamo voluto partire fin da subito dai massimi livelli affidandoci a un'icona dello sport come Valerio Vermiglio, medaglia d'argento alle Olimpiadi. Un passaggio fondamentale per rafforzare il legame tra formazione, disciplina e valori dello sport».

Il nuovo assetto introduce importanti agevolazioni per gli studenti-atleti ammessi al programma della prima squadra, tra cui un servizio di tutoraggio accademico dedicato, flessibilità nei piani di studio e l'accesso gratuito ai servizi di alloggio e mensa all'interno del Campus. Misure concrete pensate per attrarre talenti di alto profilo da tutto il territorio nazionale e internazionale. L'Hub valorizzerà inoltre le competenze scientifiche dei dipartimenti universitari in ambiti cruciali quali medicina dello sport, fisioterapia, nutrizione e psicologia.

La marcia di avvicinamento alla nuova stagione

L'avvio ufficiale della nuova avventura agonistica è fissato per la fine di agosto con il raduno precampionato. Le operazioni sul campo saranno coordinate sul piano tecnico dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, ex capitano della Nazionale italiana, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, già allenatore della Nazionale Under 19, ponendo le basi per un'esperienza di altissimo profilo sportivo e formativo.