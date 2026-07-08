Sequestrati circa 300 grammi di marijuana, bilancini e materiale per il confezionamento. Per l'indagato disposti prima i domiciliari e poi l'obbligo di firma

Un uomo residente a Scalea è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio al termine di un'operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Paola. L'attività è stata eseguita nella mattinata del 3 luglio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia Penitenziaria di Paola, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga sul territorio di Scalea.

Durante il controllo, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell'uomo. Secondo quanto riferito dalla Questura di Cosenza, sono stati sequestrati circa 300 grammi di marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per la cessione, oltre a bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura di Paola è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Successivamente, il giudice, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto celebrata con rito direttissimo, ha sostituito la misura cautelare con l'obbligo di firma giornaliera. Come previsto dalla normativa vigente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.