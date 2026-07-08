Un'auto si è ribaltata questa mattinata lungo viale Parco, a Cosenza, per cause che sono ancora in corso di accertamento. L'incidente si è verificato lungo una delle principali arterie della città. La dinamica del sinistro è al vaglio e, al momento, non sono note le circostanze che hanno portato il veicolo a capovolgersi.

Sul posto è intervenuto un mezzo del 118, che ha prestato i primi soccorsi agli occupanti del veicolo. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

L'incidente ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo viale Parco, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.