Il sinistro si è verificato nella mattinata lungo una delle principali arterie cittadine. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un mezzo del 118 per prestare i primi soccorsi

Un'auto si è ribaltata questa mattinata lungo viale Parco, a Cosenza, per cause che sono ancora in corso di accertamento. L'incidente si è verificato lungo una delle principali arterie della città. La dinamica del sinistro è al vaglio e, al momento, non sono note le circostanze che hanno portato il veicolo a capovolgersi.

Sul posto è intervenuto un mezzo del 118, che ha prestato i primi soccorsi agli occupanti del veicolo. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

L'incidente ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo viale Parco, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.