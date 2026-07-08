L’ex difensore è arrivato questa mattina negli uffici lametini del patron rossoblù. Pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo
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Fabio Lucioni è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del Cosenza. Il classe 1987 è arrivato in tarda mattinata presso gli uffici di Lamezia Terme di Eugenio Guarascio per firmare il contratto che lo legherà ai rossoblù nella prossima stagione. Pronta per lui anche un’opzione di rinnovo.
Primo incarico dirigenziale
Per Lucioni si tratta del primo incarico dietro la scrivania dopo una lunga carriera da difensore centrale. Tanti campionati importanti con le maglie tra le altre di Reggina, Benevento, Lecce, Frosinone e Palermo con diversi campionato vinti alle spalle. Toccherà a lui provare a ricostruire il Cosenza.