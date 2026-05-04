L’ex dirigente di Palazzo dei Bruzi e dell’Ente Provincia sbarca nei ruoli apicali dell’Azienda Sanitaria. De Salazar lo ha nominato alla guida della struttura complessa “Provveditorato, economato e gestione logistica”. Orsola Sguglio nuovo direttore del Dipartimento di emergenza urgenza

Giovanni De Rose era uno dei quattro dirigenti risultati vincitori del controverso concorso bandito dalla Provincia di Cosenza per l’assunzione nei ruoli dell’ente a tempo pieno ed indeterminato. Nello scorso mese di gennaio però, il presidente facente funzioni Giancarlo Lamensa, esponente di Fratelli d’Italia, aveva dato mandato al segretario generale Alfonso Rende di procedere in autotutela all’annullamento delle procedure, anche in relazione alle indicazioni giunte dai funzionari del Ministero della Funzione Pubblica, allertati dal Comitato PA Calabria che, all’indomani della pubblicazione dell’avviso di reclutamento, ne aveva ravvisato diversi profili di violazione delle normative vigenti in materia.

Poco male; l’avvocato con un passato da amministratore politico a Palazzo dei Bruzi in qualità di consigliere e di assessore comunale e poi titolare di mansioni apicali sempre al Comune di Cosenza, dove per un breve periodo ha tra l’altro ricoperto le funzioni di comandante della polizia locale, e nell’amministrazione provinciale, ha adesso ricevuto un nuovo prestigioso incarico dall’Azienda Sanitaria Provinciale. Con delibera del Commissario Straordinario Vitaliano De Salazar dello scorso 27 aprile, De Rose è stato nominato direttore della struttura complessa “Provveditorato, economato e gestione logistica” a margine di un avviso pubblicato il 10 marzo e delle successive fasi di selezione ultimate il 14 aprile al termine delle quali De Rose è risultato primo in graduatoria. L’incarico ha durata di cinque anni dalla stipula del contratto.

L’Asp di Cosenza ha inoltre individuato il nuovo direttore del Dipartimento di emergenza urgenza. Si tratta di Orsola Sguglio, già direttore del pronto soccorso dello spoke Cetraro-Paola.