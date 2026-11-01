

«Finalmente ci siamo! Dopo qualche piccolo problema, prontamente risolto, il prossimo 16 novembre il Conservatorio musicale “Stanislao Giacomantonio” arriverà nel rione Massa, nel cuore del centro storico di Cosenza. Siamo davvero felici che questa bella operazione sia finalmente andata in porto. Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio, che ha bisogno di presenze, iniziative e soprattutto di nuove occasioni per tornare a vivere». Lo scrive in una nota Giannino Dodaro, presidente del Comitato spontaneo piazza Spirito Santo.

«Un ringraziamento particolare - evidenzia - va al presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, per aver dato la propria disponibilità e aver accolto questa opportunità, e naturalmente alla direzione del Conservatorio per aver condiviso questo percorso. Per il momento la presenza del Conservatorio è prevista per due anni, ma il nostro auspicio è che questo sia soltanto l'inizio. Ci auguriamo che il presidente della Provincia possa continuare a sostenere questo progetto, affinché il Conservatorio possa rimanere stabilmente nel centro storico di Cosenza e, in particolare, nel rione Massa».

«Allo stesso tempo, cogliamo l'occasione per rivolgere un'altra richiesta all'Amministrazione provinciale. Dopo aver dimostrato sensibilità verso il nostro territorio con l'arrivo del Conservatorio, chiediamo di affrontare concretamente anche la questione dell'ex istituto ITC Serra di via Donato Bendicenti, una struttura ormai abbandonata da tantissimi anni e che non può continuare a rimanere in queste condizioni. Il centro storico di Cosenza e soprattutto il rione Massa - fa presente - hanno bisogno di essere rivitalizzati. Servono presidi, strutture, attività e luoghi capaci di portare persone, movimento e nuove opportunità, contribuendo così a sostenere anche l'economia di un territorio che attraversa da tempo una condizione di grande fragilità».

«L'arrivo del Conservatorio rappresenta un primo, importante segnale. Se a questo si aggiungesse anche il recupero e la valorizzazione dell'ex ITC Serra, potremmo davvero dare una grande boccata d'ossigeno a tutto il quartiere e all'intero centro storico. Noi continueremo a fare la nostra parte, con spirito costruttivo e con l'unico obiettivo di vedere il nostro territorio tornare a splendere» ha concluso Giannino Dodaro.