Nel pomeriggio un mezzo pesante ha invaso entrambe le corsie causando lunghe code e disagi alla circolazione in direzione Cosenza

Intorno alle 15 un incidente ha paralizzato la circolazione lungo la A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Rogliano e Cosenza, in direzione nord. Un camion si è messo di traverso sulla carreggiata, occupando entrambe le corsie e bloccando completamente il flusso veicolare.

Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza finendo per intralciare l’intera sede stradale. La situazione ha generato in pochi minuti lunghe code e rallentamenti estesi, con automobilisti rimasti fermi per oltre un’ora.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e le squadre Anas per gestire la viabilità e avviare le operazioni di rimozione del veicolo. Si registrano disagi anche sugli svincoli limitrofi, mentre il traffico è stato temporaneamente deviato sulle arterie alternative.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso stradale, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(Grazie per la foto a Vanessa Critandi)