Un saluto con i lampeggianti accesi al monumento dei caduti all’esterno della Questura di Cosenza, in segno di vicinanza per il lutto che ha colpito la Polizia di Stato con il tragico incidente in cui ha perso la vita un collega.

I colleghi dell’Arma dei Carabinieri questa mattina si sono recati in Questura e davanti ai tre Commissariati di Castrovillari, Corigliano-Rossano e Paola per manifestare il proprio cordoglio ai colleghi poliziotti che piangono la tragica scomparsa di Aniello Scarpati, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, morto tragicamente a Torre del Greco, in Provincia di Napoli, mentre prestava servizio.

La Polizia di Stato della Provincia di Cosenza desidera ringraziare il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Andrea Mommo, il Tenente Colonnello Umberto Centobuchi e i colleghi dell’Arma dei Carabinieri appartenenti alle varie articolazioni della provincia di Cosenza, per la manifestazione di solidarietà e di vicinanza espressa in questo momento di grave lutto per l’Istituzione.