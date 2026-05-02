Il Sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi il giovane maratoneta Ademe Cuneo, di origini etiopi, tesserato per la Cosenza K42 e che si è laureato nei giorni scorsi campione italiano di maratona. All’incontro con Franz Caruso, Ademe Cuneo è stato accompagnato dai dirigenti della “Cosenza K2”, il Presidente Antonio Cosma, il responsabile amministrativo, Francesco Misasi, e il direttore tecnico Maurizio Leone, già campione di mezzofondo e corsa campestre e atleta calabrese più forte di tutti i tempi dopo Francesco Panetta, con una ventennale attività di altissimo livello, sia in campo nazionale che internazionale.

A presenziare all’incontro anche il consigliere comunale Francesco Turco che ha sempre seguito da vicino le imprese sportive della “Cosenza K42”. Il Sindaco Franz Caruso si è congratulato con il neo campione italiano di maratona consegnando ad Ademe Cuneo una targa con la quale l’Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi ha voluto sottolineare l’impresa dell’atleta di origini etiopi che in occasione della “Rimini Marathon” si è aggiudicato la gara che gli è valso il titolo italiano nei chilometri finali con uno spettacolare allungo che lo ha visto prevalere, con un anticipo di 55 secondi, su Alessandro Giacobazzi, del Centro sportivo Aeronautica Militare, e di un’ora e 8 secondi sul terzo classificato Nicola Bonzi, dell’Atletica Valle Brembana. Il successo di Ademe Cuneo per la “Cosenza K42” ha rappresentato un evento storico in quanto l'ultimo titolo tricolore conquistato da un atleta di un club calabrese risale al 1949, con la vittoria sui 100 metri in 10.07 del velocista Gesualdo Penna, tesserato per il Gruppo Atletico Polimeni di Reggio Calabria.

“Siamo fieri e orgogliosi – ha detto durante l’incontro con il campione italiano di maratona il Sindaco Franz Caruso- che il nome della nostra città, attraverso il gesto atletico di Ademe Cuneo e la programmazione della società “Cosenza K42” sia stato portato così in alto, fregiandosi di un titolo tricolore che mancava dalla Calabria da così tanto tempo. Sono trascorsi ben 77 anni da quando l'atletica calabrese vinse l’ultimo titolo di campione italiano.

Il fatto poi che a far tornare la nostra regione sul podio più alto sia stato un rappresentante di una società cosentina, per di più il più giovane vincitore della disciplina regina dell’atletica, ci rende ancora più entusiasti e soddisfatti. Lo sport è disciplina, passione e sacrificio e credo che nel nostro Ademe queste componenti siano perfettamente riassunte, come testimonia il prestigiosissimo traguardo raggiunto”. Franz Caruso ha poi indirizzato un particolare ringraziamento anche ai dirigenti della Cosenza K42.

Ademe Cuneo è nato in Etiopia il 24 maggio 1998, è arrivato in Italia nel luglio del 2007 ed è stato adottato da una famiglia di Vigevano insieme a un fratello e ad una sorella più piccoli. All'età di 12 anni si avvicinò all'atletica e dal 2012 si è dedicato alle lunghe distanze. Nel 2016 ha fatto il suo esordio in maglia azzurra nell'incontro internazionale su strada a Rennes (Francia). Nell'ottobre 2017 è entrato nel College del mezzofondo a Varese, allenato da Silvano Danzi. Successivamente è passato sotto la guida di Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp a Siena. Laureato in scienze motorie, attualmente è assistente allenatore dell'azzurro Yohanes Chiappinelli.