Il Tribunale di Castrovillari, con la formula del rito abbreviato, ha definito il procedimento a carico di Vincenzo Forciniti: assoluzione su un capo e condanna sull’altro. Nel dispositivo emesso dal Gup Annamaria Grimaldi, l’imputato è stato assolto dal capo 1, dove gli veniva contestato il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’assoluzione è stata pronunciata “perché il fatto non sussiste”.

Sul capo 2, invece, il giudice lo ha dichiarato colpevole del reato di lesioni personali contestate nella forma aggravata. Tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, il Gup ha inflitto una condanna a otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare. La pena è stata sospesa alle condizioni di legge. La difesa è affidata allo studio legale NAM (Legal Manager Dott. Salvatore Novelli-Avvocato Marianna Avolio-Dott.ssa Elena Magnavita).