Chiuse le indagini su una serie di furti che, lo scorso anno, sono stati compiuti all'interno dell'istituto scolastico IPSIA "L.Da Vinci" di Castrovillari: un trentenne del posto è accusato di ricettazione.

I carabinieri di Castrovillari sono riusciti a recuperare una parte dei computer rubati e a dare un nome al presunto ricettatore. Le indagini si erano subito concentrate sull'individuazione dei canali di smercio del materiale rubato. Fondamentale una perquisizione effettuata nel comune di Morano Calabro, dove i militari hanno rinvenuto alcuni pc portatili che appartenevano all'istituto scolastico di Castrovillari.