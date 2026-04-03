Una parte della refurtiva è stata individuata dai carabinieri a Morano Calabro
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Chiuse le indagini su una serie di furti che, lo scorso anno, sono stati compiuti all'interno dell'istituto scolastico IPSIA "L.Da Vinci" di Castrovillari: un trentenne del posto è accusato di ricettazione.
I carabinieri di Castrovillari sono riusciti a recuperare una parte dei computer rubati e a dare un nome al presunto ricettatore. Le indagini si erano subito concentrate sull'individuazione dei canali di smercio del materiale rubato. Fondamentale una perquisizione effettuata nel comune di Morano Calabro, dove i militari hanno rinvenuto alcuni pc portatili che appartenevano all'istituto scolastico di Castrovillari.