Almeno tre persone armate e con il volto coperto hanno infranto le vetrine e portato via oro e preziosi. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini della videosorveglianza

Nuova rapina a mano armata, questa sera, ai danni di una gioielleria all'interno del centro commerciale "Le Vigne" di Castrovillari. Si tratta del secondo colpo subito dal punto vendita in poco più di cinque mesi.

Secondo una prima ricostruzione, almeno tre persone armate e con il volto coperto hanno fatto irruzione nel negozio, mettendo a segno un'azione rapida. Dopo aver infranto le vetrinette espositive e prelevato monili d'oro e preziosi, si sono date alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Non si esclude che ad attenderle all'esterno del centro commerciale ci fosse un complice a bordo di un'auto, pronto ad agevolare la fuga. Il bottino è in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno avviato le indagini. I militari stanno già visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia quelli interni alla gioielleria sia quelli dell'intera struttura commerciale, per cercare elementi utili a identificare i responsabili.

Lo scorso 17 giugno la stessa gioielleria era già stata bersaglio di un raid analogo: intorno a mezzogiorno, cinque rapinatori a volto coperto avevano fatto irruzione, fracassando le vetrine e portando via diversi gioielli.