Scatta la denuncia dell'Università della Calabria per le aule occupate all'interno dell'ateneo, dove nelle ultime ore agli spazi già interessati dalla protesta studentesca si e' aggiunta anche l'aula SSP5. Sale a tre il numero dei locali occupati. L'iniziativa formale dei vertici universitari è arrivata dopo una segnalazione rivolta agli organi di governo dall'associazione studentesca Lista NOVA, che aveva sollecitato un intervento per garantire a tutti gli studenti la regolare fruibilità degli ambienti destinati alla didattica, conciliando il diritto al dissenso con il rispetto delle regole e delle esigenze dell'intera comunità accademica.

A spiegare le ragioni del provvedimento è stato il direttore generale dell'Unical, Candeloro Bellantoni: «In qualità di Direttore generale ho anche la responsabilità della gestione degli spazi dell'università. Non appena ricevuta la segnalazione, abbiamo provveduto ad attivarci» ha dichiarato, definendo la denuncia «un atto dovuto» oltre che una scelta dettata dal senso di responsabilità.