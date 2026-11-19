«Venerdì 15 gennaio riuniremo tutti i segretari di circolo, i sindaci e gli amministratori del Partito Democratico della provincia di Cosenza. Discuteremo insieme dei temi di interesse territoriale e politico che daranno vita ad altrettanti tavoli tematici, in preparazione di una conferenza programmatica che si terrà entro la metà di marzo».

Lo annuncia il deputato Claudio Stefanazzi, commissario della federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza. «È il tempo di ricominciare a parlare, a parlarci e a riavvicinarci alle persone e ai loro problemi. Le discussioni interne al partito hanno stancato e, diciamolo con franchezza, non interessano a nessuno. Fuori dalle nostre stanze ci sono famiglie che fanno i conti con il costo della vita, giovani che continuano a partire, cittadini che attendono risposte su sanità, lavoro, servizi e infrastrutture. L’appuntamento del 15 gennaio e il percorso verso la conferenza programmatica nascono da qui: rimettere al centro i temi e affrontare le questioni che davvero preoccupano le nostre comunità.

Nei prossimi mesi ci attendono sfide elettorali la cui importanza va ben oltre il destino personale di chiunque di noi. Per Cosenza, per la Calabria e per l’Italia intera, il Partito Democratico, in ogni sua articolazione, deve farsi trovare pronto e pienamente capace di prendere le redini.

Non c’è spazio per la rassegnazione, né per chi si limita a elencare ciò che non va: serve chi è disposto a rimboccarsi le maniche. Il mio impegno, e quello di tutta la comunità democratica cosentina, va in questa direzione: aprire le porte, ascoltare, costruire proposte concrete insieme ai cittadini, agli amministratori locali, al mondo del lavoro e dell’associazionismo. Uniti, e con lo sguardo rivolto a chi siamo chiamati a rappresentare»