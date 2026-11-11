Il raggiro in un “Compro Oro” del centro. L’uomo avrebbe mostrato un tesserino contraffatto e convinto una commessa a consegnargli una busta di preziosi. Decisivo l’intervento di un maresciallo libero dal servizio. Refurtiva interamente recuperata

Si sarebbe presentato come un carabiniere, mostrando un tesserino contraffatto e simulando un’urgente attività investigativa. Con questo stratagemma, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un uomo avrebbe convinto la commessa di un “Compro Oro” di Castrovillari a consegnargli una busta contenente gioielli per un valore complessivo di circa 50mila euro.

Il colpo è stato però sventato poco dopo grazie all’intuito di un maresciallo dell’Arma libero dal servizio, che ha notato l’uomo alla guida di un’auto e, insospettito dal suo comportamento, ha deciso di intervenire.

Il finto controllo e la consegna dei gioielli

Il raggiro sarebbe stato costruito con la complicità di alcuni telefonisti, ancora in fase di identificazione, e di un esecutore materiale arrivato dalla Campania.

L’uomo sarebbe entrato nell’attività qualificandosi falsamente come appartenente ai Carabinieri. Dopo aver mostrato un tesserino di riconoscimento contraffatto, avrebbe riferito della necessità di sottoporre alcuni monili a una verifica urgente, sostenendo che potessero essere il provento di un altro reato.

La commessa, convinta della veridicità della richiesta, gli avrebbe quindi consegnato una busta con diversi preziosi.

Fermato poco dopo da un maresciallo libero dal servizio

Una volta ottenuti i gioielli, l’uomo si sarebbe allontanato a bordo di un’autovettura.

Poco dopo, però, il suo comportamento avrebbe attirato l’attenzione di un maresciallo in servizio all’Aliquota Radiomobile di Castrovillari, in quel momento libero dal servizio.

Il militare ha deciso di intervenire e di bloccare l’uomo, con il successivo supporto delle pattuglie arrivate sul posto.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i carabinieri avrebbero recuperato l’intera refurtiva, per un valore stimato di circa 50mila euro, oltre al tesserino falso utilizzato per mettere a segno il raggiro.

Arrestato per truffa aggravata

Sulla base degli elementi raccolti e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, l’uomo è stato arrestato per truffa aggravata e trasferito nella casa circondariale della città.

Le indagini proseguono anche per identificare le altre persone che avrebbero partecipato alla preparazione del raggiro.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva.