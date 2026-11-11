La comunicazione non era stata notificata al difensore di Davide Bruno. Accolta anche la richiesta della difesa di Mario Occhiuto: nuovo termine per depositare memorie

È stata rinviata al 19 gennaio 2027 l’udienza davanti alla Corte dei conti della Calabria sul dissesto finanziario del Comune di Cosenza. Il rinvio è stato disposto per la mancanza di una notifica all’avvocato Giuseppe Carratelli, difensore di Davide Bruno, tra i diciotto amministratori e revisori coinvolti nel procedimento.

Nel corso dell’udienza dell’11 novembre, il giudice Guido Tarantelli ha inoltre accolto la richiesta dell’avvocato Benedetto Carratelli, difensore di Mario Occhiuto, assegnando un termine per il deposito di memorie prima del prossimo appuntamento in aula. La richiesta è stata formulata alla luce delle ambiguità interpretative della pronuncia della Corte costituzionale evidenziate dalla difesa e delle modifiche legislative intervenute nel frattempo.

Il procedimento sul dissesto del Comune

Il giudizio riguarda la richiesta di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 248 del Testo unico degli enti locali nei confronti di diciotto amministratori e revisori dei conti. Secondo la Procura regionale, i convenuti avrebbero contribuito, con condotte gravemente colpose, al dissesto del Comune di Cosenza, dichiarato dal Consiglio comunale l’11 novembre 2019, dopo il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario.

Tra le richieste economiche avanzate figurano 138.796 euro per Mario Occhiuto, 89.188 euro per Luciano Vigna, 63.371 euro per Francesca Loredana Pastore, 62.560 euro ciascuno per Rosaria Succurro e Carmine Vizza e 54.115 euro per Francesco De Cicco. Per Davide Bruno la sanzione richiesta è di 8.281 euro. Si tratta di domande della Procura, sulle quali il giudice deve ancora pronunciarsi.

Le difese hanno contestato la sussistenza delle responsabilità e sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria.

La sospensione e il passaggio alla Consulta

Il procedimento era stato sospeso nel marzo 2025, quando la Corte dei conti aveva rimesso alla Consulta la questione relativa alla durata fissa decennale delle sanzioni interdittive previste per gli amministratori. Il problema riguardava la possibilità di graduare la misura in base alla gravità della condotta e al diverso grado di responsabilità, distinguendo tra dolo e colpa grave.

Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale numero 84 del 2026, la Procura regionale aveva depositato l’atto di riassunzione l’11 giugno. Il successivo decreto del giudice Tarantelli aveva fissato la discussione per l’11 novembre.

Ora il nuovo rinvio al 19 gennaio 2027, con la possibilità per le difese di depositare ulteriori memorie prima della ripresa del giudizio.