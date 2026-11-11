Undici anni senza i finanziamenti ministeriali riservati ai Teatri di Tradizione, un progetto bocciato nel 2025 e una direzione artistica confermata nonostante il mancato raggiungimento dell'obiettivo al quale, almeno a leggere le comunicazioni di febbraio 2025, era stata subordinata. Le cose sono tutte nere su bianco e restano un’incognita. Dubbi che sorpassano le questioni sull’affluenza del pubblico al Rendano a stagione in corso. Venerdì è attesa la prima della lirica, una rivisitazione in chiave moderna del Barbiere di Siviglia che è uno dei tre titoli su cui punta un programma che molti hanno criticato anche per la veste estetica più simile al volantino di un dentista che al programma di opere classiche. Nel momento in cui scriviamo restano circa 260 biglietti ancora per la prima di venerdì, mentre i dati degli abbonamenti non sono ancora disponibili.

Un chiarimento mai arrivato

Sulle questioni relative ai finanziamenti ministeriali e la direzione artistica il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, aveva manifestato la propria disponibilità a fornire chiarimenti. Una disponibilità che, a oggi, nonostante varie insistenze, non si è tradotta né in un’intervista né in risposte alle domande poste dalla nostra redazione.

Anche la consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, interpellata sulla vicenda, aveva spiegato che sarebbe stato il sindaco a intervenire personalmente. Ma il confronto annunciato non c’è stato e gli interrogativi restano sul tavolo.

La questione non è di poco conto

Il Teatro Rendano di Cosenza è un Teatro di Tradizione, ma da undici anni non riesce più a ottenere i finanziamenti ministeriali riservati a questa categoria. Il riconoscimento storico non garantisce automaticamente l'accesso ai contributi, che resta invece subordinato alla presentazione di progetti capaci di superare la valutazione ministeriale.

L'ultimo finanziamento specifico risale al 2015, quando al teatro furono assegnati circa 160mila euro. Da allora, il Rendano ha continuato a beneficiare, in alcune annualità, di risorse riservate alle attività liriche ordinarie, senza però recuperare i fondi destinati ai Teatri di Tradizione.

Il tentativo e la bocciatura

Il tentativo più recente è quello del 2025, presentato in pompa magna con un comunicato ad hoc. L'amministrazione Caruso aveva presentato un progetto per il triennio 2025-2027, firmato dalla neo direttrice artistica Chiara Giordano, con un investimento previsto di 340mila euro per la prima annualità, di cui 180mila a carico del Comune (questo tipo di fondi prevede un co-finanziamento dell’ente). Ma il Ministero ha respinto il progetto in modo netto, attribuendogli appena 8,5 punti su 35 nella valutazione artistica complessiva, ben al di sotto della soglia minima di 10.

Il Comune è stato invece ammesso ai contributi per le attività liriche ordinarie salvandosi per 4 punti.

Niente progetti fino al 2028

La bocciatura ministeriale del 2025 non permette nuovi tentativi a stretto giro. In parole povere non si può riproporre un programma ogni anno. Il progetto presentato dall'amministrazione Caruso era infatti riferito al triennio 2025–2027 e la mancata ammissione esclude il Rendano dal finanziamento dedicato ai Teatri di Tradizione per l'intero ciclo ordinario. Una nuova candidatura potrà essere presentata, secondo le regole vigenti, con l'apertura del prossimo triennio, nel 2028.

A questo si aggiunge la vicenda della direzione artistica. La nomina di Chiara Giordano era stata inizialmente presentata, nella comunicazione istituzionale, come subordinata all'ottenimento dei finanziamenti ministeriali. Il progetto non è stato ammesso, ma Giordano è stata successivamente confermata alla guida del teatro, senza più alcun riferimento a quella condizione. Una scelta legittima in linea di principio, che meriterebbe tuttavia una spiegazione.

Le opere della nuova stagione tra musical, tradizione e rivisitazioni

La nuova stagione lirica, intanto, con due opere buffe e un dramma lirico novecentesco, punta sulla trilogia di Figaro, con tre produzioni (una sulla danza già andata in scena e che ha innescato le polemiche legate all’affluenza) presentate come un percorso dalla tradizione alla contemporaneità.

Il barbiere di Siviglia di Rossini, affidato alla regia di Paolo Panizza, conserva l'impianto dell'opera buffa settecentesca, ma introduce coreografie e una componente che gli organizzatori definiscono vicina al musical. Anche l’opera Le nozze di Figaro di Mozart, con la regia di Cesare Scarton in quattro atti (della durata di più di 4 ore), viene proposta in una rilettura scenica che intreccia elementi storici e linguaggi contemporanei.

Più radicale l'impostazione di La mère coupable di Milhaud, opera novecentesca rara che integra danza, arti visive e intelligenza artificiale.

La nota trionfalistica del Comune: «Scriviamo la storia»

Intanto, mentre restano senza risposta gli interrogativi sulla gestione del teatro, sulla bocciatura ministeriale e sulla conferma della direzione artistica, dal Rendano arriva una nota dai toni trionfalistici. Si annuncia addirittura un'impresa «destinata a fare storia», che porrebbe il teatro «al centro dell'attenzione nazionale e internazionale»: la rappresentazione, nella stessa stagione, delle tre opere ispirate alla trilogia di Figaro di Beaumarchais.

La scelta di riunire tre opere liriche sotto un unico disegno drammaturgico, del resto, non è una novità nella storia del teatro musicale. Nel 2021 l'Opera di Stato ungherese aveva già presentato Figaro³, un'elaborazione scenica che intrecciava proprio le tre opere di Rossini, Mozart e Milhaud in un’unica rappresentazione.

E non mancano esempi di trilogie rappresentate attraverso allestimenti distinti: nel 2024 il Grand Théâtre de Genève ha portato in scena le tre opere Tudor di Donizetti, riunite in un progetto registico unitario. Operazioni differenti da quella annunciata a Cosenza, certo, ma che invitano a distinguere l'originalità di una proposta artistica dalla sua presunta unicità mondiale. Perché costruire un cartellone attorno a un filo narrativo o tematico è una scelta curatoriale, non necessariamente un'impresa destinata a riscrivere la storia della lirica, ça va sans dire.