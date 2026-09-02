Quattro comuni del Tirreno cosentino sono senza acqua potabile a causa di una rottura sulla rete acquedottistica verificatasi questa mattina. I centri interessati dalla sospensione del servizio sono Cetraro, comune dove si è riscontrata una consistente perdita in località Santa Maria di Mare, Acquappesa, Guardia Piemontese e Fuscaldo. Sul posto sono presenti tecnici Sorical per la riparazione della tubatura. La sospensione - è stato specificato - si protrarrà fino al completo ripristino della funzionalità dell'acquedotto "Petrosa-Solco".