È il risultato dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”, attiva nei punti vendita Conad a novembre e dicembre 2025

PAC 2000A Conad annuncia una raccolta di 149.400 euro a sostegno del reparto maternità dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza. Il risultato è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno, hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney: una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un contributo aggiuntivo di 1,90€, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo così un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la permanenza dei bambini ricoverati il più serena possibile e garantire le attrezzature mediche necessarie. Il ricavato contribuirà all’acquisto e all’aggiornamento di attrezzature mediche, all’umanizzazione degli ambienti del pronto soccorso e al finanziamento di una borsa di studio biennale per uno psicologo esperto nelle problematiche dell’area materno-infantile.

L’iniziativa sosterrà inoltre l’organizzazione di corsi di formazione dedicati al supporto psicologico per il personale dell’area materno-infantile. Grazie a iniziative come questa, il contributo complessivo di PAC 2000A Conad all’Ospedale, negli ultimi cinque anni, ha superato i 480.000 euro, confermando un impegno costante e concreto a favore del territorio calabrese. Si è svolta presso il presidio dell’ente ospedaliero la cerimonia di consegna dell'assegno simbolico, alla presenza del Commissario di Ao Cosenza, De Salazar e del Direttore di Area Calabria di PAC 2000A Conad, Pietro Provenzano.