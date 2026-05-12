Il progetto di cucina “Il Menù da Evento” rappresenta una delle iniziative didattiche più significative promosse dall’Istituto Alberghiero di San Giovanni in Fiore. Un’esperienza formativa pensata per avvicinare gli studenti alla realtà concreta dell’organizzazione di un grande evento gastronomico, partendo dalla progettazione del menù fino alla sua completa realizzazione: dall’aperitivo al dolce, con l’abbinamento di cocktail, vini e liquori per ogni singola portata.

Le attività laboratoriali hanno l’obiettivo di offrire agli alunni una formazione pratica altamente qualificata, creando allo stesso tempo occasioni di integrazione scolastica e sociale. Proprio per questo motivo il progetto è stato aperto anche a una rappresentanza di candidati esterni alla scuola, ai quali è stata data la possibilità di vivere un’esperienza immersiva all’interno del mondo della ristorazione e dell’accoglienza alberghiera.

Sono stati coinvolti studenti delle seconde e terze classi, che hanno seguito con grande interesse il corso guidato dal professor Francesco Mazzotta, docente di cucina e pasticceria, e dal professor Antonio Gerace, docente di sala-bar. Accanto agli studenti interni hanno partecipato ben 19 candidati esterni che, con entusiasmo e curiosità, hanno scoperto una realtà scolastica dinamica, moderna e fortemente orientata al mondo del lavoro.

«Per quanto mi riguarda, mi ritengo estremamente soddisfatto. Per il terzo anno consecutivo questo corso riscuote importanti consensi», afferma il professor Francesco Mazzotta. «Gestire circa venticinque persone in laboratorio non è semplice, ma durante la cena conclusiva — preparata interamente dai corsisti, dall’aperitivo al dolce — si percepiscono soddisfazione, orgoglio e anche un pizzico di malinconia per la conclusione del percorso condiviso».

L’Istituto Alberghiero di San Giovanni in Fiore sta conquistando un ruolo sempre più importante nel panorama della formazione turistico-alberghiera calabrese, ottenendo riconoscimenti e premi anche a livello nazionale. Dopo una lunga pausa di quattordici anni seguita alla chiusura della storica scuola alberghiera, l’istituto è tornato a essere un punto di riferimento nel settore, distinguendosi per qualità dell’insegnamento, innovazione didattica e capacità di inserimento immediato degli studenti nel mondo del lavoro.

Un valore aggiunto è rappresentato anche dal convitto, ospitato all’interno di una struttura alberghiera di alto livello, immersa nel verde e nella tranquillità del parco alle porte di San Giovanni in Fiore. Un ambiente che favorisce formazione, crescita personale e spirito di comunità.

Determinante, in questi anni, è stata anche la visione del dirigente scolastico Pasquale Scuro, che ha promosso numerose iniziative capaci di richiamare a San Giovanni in Fiore chef stellati, maestri pasticceri, esperti della ristorazione e personalità di primo piano del settore alberghiero, ma anche importanti imprenditori ed esponenti delle istituzioni e della cultura. Eventi e attività che hanno contribuito a rafforzare il prestigio dell’istituto, oggi considerato tra le realtà formative più apprezzate della Calabria nel campo dell’ospitalità e della ristorazione.