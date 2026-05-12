Una leggenda del tennis mondiale sarà protagonista al Chiappetta Sport Village. Giovedì 14 maggio 2026, la struttura di Rende ospiterà il “Tennis High Performance Day”, evento di alta formazione tennistica organizzato in collaborazione con la Emilio Sánchez Academy e il Napoli Tennis Center.

Emilio Sánchez è uno dei nomi più prestigiosi della storia del tennis spagnolo e internazionale. Nel corso della sua straordinaria carriera ha conquistato tre titoli del Grande Slam in doppio, ha vinto la medaglia d’argento olimpica nel 1988 ed è stato numero uno del mondo nel doppio nel 1989.

Nel 1991 ha inoltre raggiunto la posizione numero 7 del ranking ATP in singolare, confermandosi tra i migliori tennisti della sua epoca. La sua carriera è proseguita anche fuori dal campo con risultati di assoluto prestigio: nel 2008 ha guidato la Spagna alla vittoria della Coppa Davis nel ruolo di capitano della nazionale, contribuendo a consolidare il dominio del tennis spagnolo a livello internazionale.

La presenza di Emilio Sánchez rappresenta un’occasione unica per atleti, tecnici e appassionati che prenderanno parte alla giornata formativa in programma dalle ore 8:30 alle 17:00. Il programma prevede sessioni pratiche in campo, approfondimenti tecnici e tattici e attività specifiche basate sul metodo ES360, sviluppato dalla Emilio Sánchez Academy per integrare preparazione tecnica, fisica e mentale nella crescita del tennista moderno.

L’iniziativa conferma la volontà del Chiappetta Sport Village di ospitare eventi di profilo internazionale e offrire opportunità di formazione di altissimo livello attraverso la collaborazione con figure iconiche del panorama sportivo mondiale.