Controlli della Polizia Locale e dell’Ufficio tecnico: riscontrate violazioni antincendio e abusi edilizi. Sequestro convalidato dalla Procura

Proseguono i controlli nei locali della movida cittadina e nelle ultime ore è scattata la chiusura di un’attività dopo un’ispezione che ha portato al sequestro di parte dell’immobile. Nella giornata del 26 marzo una pattuglia della Polizia Locale, composta dal Sottotenente Gianluca Sarpa e dal Brigadiere Eugenio Imbrogno, ha svolto, insieme al personale dell’Ufficio Tecnico comunale, un’ispezione in un locale della città su disposizione del Comandante Alfredo Ferraro.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno accertato una violazione della normativa antincendio e la presenza di una porzione dell’immobile realizzata senza permesso. Per questo motivo è scattato il sequestro della parte abusiva della struttura, con conseguente chiusura del locale. La Procura della Repubblica ha già convalidato il sequestro e nei prossimi giorni proseguiranno le attività di controllo anche su altre attività della zona, nell’ambito di un piano di verifiche finalizzato al rispetto delle norme di sicurezza.

L’operazione si inserisce in un programma di controlli mirati soprattutto ai locali frequentati dai giovani, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle regole nelle aree della movida cittadina.