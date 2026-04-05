Il gruppo era partito da Sapri ma non aveva raggiunto Roggiano Gravina dove li attendeva il pullman. Decisiva la geolocalizzazione

Nella prime ore del mattino, la Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese è stata allertata dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Scalea (CS) per il recupero di un gruppo di turisti, ciclisti tedeschi tra i 30 i 52 anni che - partiti da Sapri (SA) - non hanno raggiunto Roggiano Gravina (CS), dove ad attenderli vi era l'autista del loro pullman.

Il contatto telefonico con uno dei biker ha permesso la geolocalizzazione dell’intero gruppo dei turisti e la possibilità di stabilire un punto di incontro nella zona di Parco Grisolia, situato in provincia di Cosenza nel Parco Nazionale del Pollino. Giunti all'appuntamento e accertate le loro buone condizioni di salute, tre di loro, fortemente provati dalla stanchezza, sono stati imbarcati sui mezzi del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Carabinieri Forestali e ricondotti al pullman. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del comune di Scalea (CS).